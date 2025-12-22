Arbetsledare inom golv och måleri till Kustbygg Group AB
Kustbygg Group AB är Oskarshamns ledande bygg- och snickeriföretag, specialiserade på bygg, mattläggning och målning. Vi expanderar och söker nu en erfaren arbetsledare för att stärka vårt team inom golv och måleri.Publiceringsdatum2025-12-22Om tjänsten
Som arbetsledare hos oss kommer du att spela en central roll i våra projekt. Du kommer att arbetsleda en grupp på cirka 8-10 medarbetare och säkerställa att arbetet utförs effektivt och med hög kvalitet. Tjänsten kräver en förmåga att hantera flera bollar i luften och att vara flexibel i ditt arbetssätt.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att inkludera:
• Planering, ledning och fördelning av det dagliga arbetet.
• Övervakning av projekt för att säkerställa att tidsramar, kvalitet och budget följs.
• Ansvar för personal- och arbetsmiljöfrågor inom ditt team.
• Kontinuerlig kundkontakt och kvalitetssäkring av utförda arbeten.
• Utför planering och kostnadsberäkning/kalkylering. Kvalifikationer
• 10 års erfarenhet inom arbetsledning inom golv/måleri.
• Kunskap inom golvläggning är ett krav.
• God vana vid att arbeta i digitala verktyg.
• Erfarenhet av kalkylering.
• Stresstålig och flexibel, med ett lösningsorienterat förhållningssätt.
Meriterande:
• Formella utbildningar inom relevanta områden är ett plus.
Om arbetsgivaren
Vi på Kustbygg Group AB renoverar och bygger bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga byggnader samt hantera försäkringsprojekt.
Vi erbjuder ett professionellt utfört uppdrag för alla typer av projekt och strävar efter att vara det självklara valet av Byggservicefirma i Kalmar län. Med hjälp av våra andra avdelningar golv och måleri erbjuder vi våra kunder en komplett lösning och vi utför alltid våra tjänster med noggrannhet och känsla för detaljer.
Vårt team besitter kunskaper inom alla byggområden och våra medarbetare är ansvarsfulla och levererar lösningar till högsta kvalitet på alla projekt. Vi ställer höga krav på vår personal för att kunna förmedla välutbildade och erfarna personer till dig som kund för att du ska känna dig trygg med ditt val av Kustbygg som entreprenör.
Inget uppdrag är för stort eller för litet, vår flexibilitet gör oss till en pålitlig leverantör av allt inom bygg, golv och måleri.
Läs mer här: https://kustbygg.se/
