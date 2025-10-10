Arbetsledare inom bygg med erfarenhet av betongstomme
Vi söker nu en engagerad arbetsledare inom bygg till ett väletablerat entreprenadföretag med verksamhet i norra Stockholm. Rollen passar dig som har erfarenhet av produktion inom husbyggnation och vill ta nästa steg i en organisation där eget ansvar, engagemang och samarbete står i fokus.
Om rollen
Som arbetsledare ansvarar du för planering, ledning och uppföljning av byggproduktionen.
Du leder det dagliga arbetet på byggarbetsplatsen.
Arbetet innebär ett nära samarbete med platschefen, där du har stort eget ansvar för din del av produktionen. Du leder moment där 7-15 personer kan vara involverade, men har inget formellt personalansvar.
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet som arbetsledare inom byggproduktion
Har god förståelse för betongarbeten, gärna platsgjuten stomme
Är engagerad, självgående och lösningsorienterad
Trivs med att ta egna beslut och bidra till förbättringar i produktionen
Bor i området mellan Uppsala och norra/centrala Stockholm
Vår kund är ett väletablerat byggföretag som arbetar med egen personal i både större och mindre projekt. Företaget kännetecknas av en familjär kultur, där varje projekt drivs som ett mindre företag med stort förtroende och frihet under ansvar.
Här får du möjlighet att påverka, ta egna initiativ och utvecklas i en stabil organisation.
Vi erbjuder
Kollektivavtal.
Möjlighet till årsbonus
Personalbilsupplägg (ingen tjänstebil)
En familjär arbetsmiljö med stort förtroende och självständighet
Vill du vara med och driva byggprojekt i en organisation som värdesätter eget ansvar och engagemang?
Ansök redan idag!
