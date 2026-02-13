Arbetsledare inom butikslogistik till Östersund sökes
Retail Support Båstad Sweden AB / Lagerjobb / Östersund Visa alla lagerjobb i Östersund
2026-02-13
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Retail Support Båstad Sweden AB i Östersund
, Borlänge
, Gävle
, Västerås
, Stockholm
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-13Om företaget
Retail Support är ett svenskt företag som sedan starten 2012 vuxit kraftigt och representeras nu även i våra nordiska grannländer Norge, Danmark och Island. Vi riktar oss till leverantörer inom framför allt byggvaruhandeln där vi erbjuder tjänster i form av butikslogistik, om- och tillbyggnader i butik samt event i olika omfattning.
Koncernen utgörs av drivna och engagerade personer som trivs i att arbeta i team. Vi tror på positiv anda under vårt dagliga arbete och sätter stort värde i att skapa en stark sammanhållning och teamkänsla. Hos oss erbjuds du ett varierande arbete med möjlighet att få växa in i nya roller och nya ansvar över tid. Vår utgångspunkt är att en medarbetare som trivs på jobbet också är den främsta ingrediensen för en lyckad produkt. Om tjänsten
Nu växer vi och söker en ny kollega i en arbetsledande roll, som är redo att ta ett extra ansvar inför etableringen av ett nytt butikskoncept i Östersund.
Trivs du med att arbeta i butiksmiljö med varierande arbetsuppgifter och utmaningar? Då kanske det är dig vi letar efter.
Din roll på Retail Support kommer vara mycket varierande. En del av arbetet kommer att bestå av personalansvar samt arbetsledning och coaching av kollegor i det dagliga arbete, både på plats i butik samt digitalt. Andra dagar kommer att bestå av varuplock; som att fronta, exponera och fylla på varor enligt leverantörens önskemål ute i butik. Vissa veckor kommer du bygga om butiksmoduler och ansvara för att arbetet håller god kvalitet samt sker effektivt. Vidare har du ett viktigt ansvar i att etablera och bibehålla goda relationer med såväl kunder, leverantörer och butiker.
Detta är en unik möjlighet att som arbetsledare vara med och utveckla ett helt nytt butikskoncept samtidigt som du får förvalta och utveckla befintliga butiker i område Norr.
Tjänsten utgår med fördel från Östersund, men kommer innebära resor med övernattning på andra orter. Restid på upp till tre timmar från Östersund kommer att ske löpande under veckorna. Tjänsten kommer även innebär resor med övernattning inom Sverige några gånger per år.
Introduktionen kommer att ske på annan ort, vilket ställer krav på att du kan resa och övernatta under längre perioder. OBS! Tjänsteresorna är endast förlagda under helgfria vardagar.
Arbetstiderna är helgfria vardagar: Måndag - Fredag.
Omfattning: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Heltid med önskad start under april/maj. Startdatum kan dock diskuteras.
Vem är du?
Vi söker Dig som är driven, social och flexibel och som inte backar för att både vara arbetsledare samt utföra hårt och fysiskt arbete när det krävs. Du behöver vara prestigelös som person och trivas i en arbetsroll där flexibilitet och lösningar är ditt motto, med god förmåga att prioritera och ställa om vid behov. Vi vill att du ska trivas och förstå fördelarna med att jobba i team samt vara delaktig i att skapa en god stämning för de du arbetsleder. Du behöver vara bekväm i att hantera personal samt leda och coacha andra. Eget ansvar och förmåga att äga dina arbetsuppgifter är viktigt, då en stor del av arbetsuppgifterna sker helt självständigt ute i butik. Vidare är det en fördel att vara noggrann och ha ett sinne för ordning och reda. God hantverksvana är en rejäl fördel, men framför allt vill vi att du har ett öppet och positivt sinne för att vilja och våga lära dig nya saker.
Det viktigaste är inte vad du gjort tidigare, utan vem du är som person och vi lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet. Har du tidigare erfarenhet av ledarskap så ses detta som meriterande, så även erfarenhet av varuplock/merchandise/ombyggnad i butik.
B-körkort är ett krav. Tjänstebil som förmån erbjuds.
Du kommer att få genomgå internutbildningar och introduktion på arbetsplatsen vilket innebär att du behöver ha goda kunskaper i svenska språket.
Vad vi erbjuder?
Vi är ett ungt, roligt företag med stark sammanhållning och stort fokus på trivsamhet och kommunikation! Vi lägger stort värde vid att du får utvecklas i din arbetsroll samt som person. Vi vill att du ska trivas på jobbet. Vi erbjuder flera teamstärkande aktiviteter under året.
Vi välkomnar dig till ett sammansvetsat gäng och ser framemot din ansökan!
Intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Retail Support Båstad Sweden AB
(org.nr 556604-1009), https://rs-sweden.se
831 72 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9742761