Arbetsledare inom betong till Nordic Concrete AB
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2026-08-04
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Vill du ta nästa steg i en arbetsledande roll inom betong och vara med i ett växande bolag med tydligt fokus på kvalitet, säkerhet och framdrift?
Altivo kompetens AB rekryterar nu en arbetsledare inom betong på uppdrag av Nordic Concrete AB. Det här är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt hos Nordic Concrete AB.Publiceringsdatum2026-08-04Om tjänsten
Nordic Concrete AB växer och fortsätter sin resa mot att bli ett av Nordens ledande betongföretag. Till verksamheten i Norrbotten söker de nu en erfaren och engagerad arbetsledare som vill ta ansvar för den dagliga produktionen på plats.
I rollen leder och samordnar du arbetet i betongprojekt och säkerställer att produktionen genomförs enligt tidplan, ritningar, specifikationer, kvalitetskrav och gällande föreskrifter. Du har en viktig roll i samarbetet mellan arbetslag, projektledning, platschef, underentreprenörer och övriga funktioner.
Det här är en roll för dig som trivs nära produktionen, har god teknisk förståelse och samtidigt är trygg i att leda andra.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som arbetsledare kommer du bland annat att:
leda, planera och organisera den dagliga produktionen på byggarbetsplatsen
fördela arbetsuppgifter och följa upp arbetslagets framdrift och kvalitet
säkerställa att arbetet utförs enligt ritningar, specifikationer och gällande föreskrifter
medverka i arbetsberedningar, lyftplaner och riskbedömningar tillsammans med KMA-/HSE-samordnare
följa upp materialleveranser, maskiner och beställningar för att skapa en effektiv produktion
ha daglig dialog med projektledare, platschef, arbetslag och vid behov underentreprenörer
bidra till en säker arbetsmiljö och säkerställa att rutiner för KMA efterlevs på plats
dokumentera arbetsmoment, avvikelser och rapportera enligt företagets rutinerProfil
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet från betongarbete och som är trygg i rollen som arbetsledare. Du är van att skapa struktur i produktionen, prioritera rätt och driva arbetet framåt tillsammans med andra.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha:
erfarenhet av betongarbete, form och armering
minst 2 års dokumenterad erfarenhet som arbetsledare
goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
B-körkort
Det är meriterande om du har:
Betong klass 1 eller 2
erfarenhet från större eller tekniskt krävande betongprojekt
erfarenhet av arbete med KMA, arbetsberedningar, riskbedömningar och lyftplanerDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du är strukturerad, självgående och lösningsorienterad. Du har förmåga att planera, prioritera och behålla överblicken även när flera saker händer samtidigt.
Du är en tydlig och förtroendeskapande kommunikatör som kan samarbeta med olika yrkesgrupper på arbetsplatsen. Du har ett starkt säkerhetstänk, är engagerad i kvaliteten i det utförda arbetet och bidrar till ett gott samarbete i teamet.
Nordic Concrete erbjuder
Hos Nordic Concrete AB blir du en del av ett växande företag med höga ambitioner och spännande projekt i regionen. Företaget värdesätter en inkluderande och dynamisk arbetsmiljö där medarbetarnas utveckling, idéer och engagemang tas tillvara.
Nordic Concrete erbjuder bland annat:
möjlighet att växa och utvecklas inom företaget
utbildningar och mentorskap
en engagerande arbetsmiljö där teamwork uppmuntras
möjlighet att arbeta i utmanande och tekniskt avancerade betongprojekt
friskvårdsbidrag
vårdförsäkring
Anställning och placering
Tjänsten är en direktrekrytering till Nordic Concrete AB. Altivo kompetens AB ansvarar för rekryteringsprocessen, men du blir anställd direkt hos Nordic Concrete AB.
Roll: Arbetsledare inom betong
Anställningsområde: Norrbotten
Placering: Boden/Luleå-regionen enligt överenskommelse
Körkort: B-körkort är ett kravSå ansöker du
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Skicka in din ansökan via ansökningsformuläret. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Mattias Frost på tel 076-50 99 031 eller mail mattias@altivokompetens.se
.
Altivo kompetens AB hanterar denna rekrytering på uppdrag av Nordic Concrete AB. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Altivo kompetens AB
(org.nr 559586-2482) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nordic Concrete AB Jobbnummer
10022215