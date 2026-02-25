Arbetsledare för praktiska arbetsträningsplatser och uppdrag
2026-02-25
Huddinge kommun arbetar för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för arbetsmarknadsinsatser, ekonomiskt bistånd, mottagande av nyanlända och kvotflyktingar samt gymnasieskola, vuxenutbildning och feriepraktik.
Arbetsledare för praktiska arbetsträningsinsatser, praktik för vuxna och ungdomar.
Nu söker vi en kollega till vårt team Arbetslag, med uppdrag att handleda och genomföra den dagliga driften av arbetsträningsplatser för kommunens invånare som ska arbetsträna och -eller genomföra en praktik.
Om arbetetVi arbetar med unga vuxna (KAA) som inte studerar eller arbetar, ungdomar som söker sommarjobb och vi genomför arbetsträning, praktik och arbetsplaceringar för vuxna. Som arbetsledare arbetar du med att säkerställa goda arbetsuppgifter för de som arbetstränar genom uppdrag från kommunens förvaltningar och externa samarbetspartners. Du arbetar i det dagliga arbetet tillsammans med deltagare i olika miljöer inom Huddinge kommuns geografiska område där din egen hantverksförmåga kommer väl till hands. Arbetet sker under vardagar. Våra deltagare kan ha lång frånvaro från arbetsmarknaden, eller ingen erfarenhet av arbetslivet, så en arbetsträning är central för att skapa en väg framåt för målgruppen 16 till 67 år. Arbetsplatsen med kontor samt viss daglig drift är ljus, trivsam och ligger ca 15 minuter från Huddinge centrum samt 15 min från Sthlm central. Stor del av arbetet sker utanför verksamhetens lokaler där delar av uppdraget och deltagares arbetsplatser är. Det ingår utomhusarbete under hela året.
Om digDu ska ha utbildning och kunskap av hantverksbaserad arbetsträning, praktiskt arbetsledning, samt ha erfarenhet från socialt och -eller pedagogiskt arbete. Vi tror att du kanske är lärare inom praktiska ämnen, hantverkspedagog, arbetar i arbetslag med inriktning för ungdomar och vuxna, eller har annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som lämplig. Meriterande är erfarenhet av arbetsledning i utomhusmiljöer med arbetsgrupper om anpassade anställningar. Verksamheten har ett teambaserat arbetssätt, så det ställs krav på din flexibilitet att kunna arbeta utifrån teamets och verksamhetens behov.Vi ser att du är pedagogisk för att skapa en god arbetsmiljö för de deltagare du dagligen arbetar tillsammans med samt har en god kommunikation med samtliga uppdragsgivare, arbetsplatser och företag där arbetet sker. Digitala kunskaper krävs för kommunikation, dokumentationsarbete, uppföljningsrutiner och det dagliga digitalt arbete med deltagare. Egenskaper som värdesätts är ett lösningsfokuserat arbetssätt. Det är viktigt att du med eget ansvar har en god organisations- och planeringsförmåga då du också representerar verksamheten externt. Arbetet är utmanande, men ger både arbetsglädje och motivation för dig som har förståelse och brinner för målgruppen.Manuellt B-körkort är ett krav.Varför Huddinge?
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se Facklig kontaktinformation (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/ledigajobb/facklig-kontaktinformation/)
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Sara Häggström Enhetschef: sara.haggstrom@huddinge.se
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post.
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas.
Välkommen in med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
