Arbetsledare för liftvärdarna på Kläppen Ski Resort
2025-09-02
Älskar du jobba med människor i fantastisk och kreativ miljö? Kläppen är Sveriges största privatägda fjällanläggning och den första skidanläggning du kommer tilli Sälen. Att vi är privatägda med ett långsiktigt tänk i all vår utveckling är unikt i branschen. Det ska kännas stor skillnad att besöka Kläppen, oavsett om man är medarbetare eller gäst hos oss. Vi drivs av passion för utveckling, att göra allt med riktig och ärlig kvalitet. Kännetecken är stark sammanhållning med en hög servicegrad & stort engagemang bland medarbetare. Våra värdeord är Tryggt, Omtänksamt, Personligt och Professionellt, TOPP helt enkelt.
Våra gäster är aktiva familjer där 97% av alla gäster är mer än nöjda med sitt besök och en stor del återvänder årligen. Vår vision är att vara den mest upplevelserika semesterorten i Skandinavien, dit gästerna har som högsta önskan att besöka.
Vi kan erbjuda dig Ett roligt och utvecklande arbete i ett privatägt bolag med mycket personligt engagemang och med stor möjlighet att påverka hur vi arbetar. Kläppen Ski Resort brinner för utveckling av personal, produkten och bolaget, vilket speglar av sig i upplevelsen för våra gäster. Kontoret är fem steg från pisterna, möjlighet att leva och arbeta i en fantastisk miljö med massor av utförsåkning och naturupplevelser.
Om du gillar att utveckla verksamheter, utmaningar och att jobba med positiva och duktiga människor, då kan detta vara en tjänst för Dig!
Vi söker nu en arbetsledare för Kläppenvärdarna, där du har som uppdrag att leda en arbetsgrupp om ca 50 personer som arbetar med gästservice vid våra liftar. Kläppenvärdarna är en del i Sportavdelningen, som också innefattar Event, Aktiviteter, Barnkoncept samt Skidskola. Publiceringsdatum2025-09-02Dina arbetsuppgifter
- Personalansvar med bla rekrytering, utbildning, utveckling och trivsel
- Budgetering
- Schemaläggning och optimering
- Gästnöjdhet och kvalitetssäkring
- Produktutveckling
Du rapporterar till Kläppens Sportchef och ingår i sportavdelningens ledargrupp, bestående av sju personer. Kvalifikationer Vi söker dig som är trygg i sin ledarroll samt har ett brinnande intresse för människor. Ledarskapet är viktigt och vi fäster stor vikt vid att du som söker har vana och intresse av att leda medarbetare på ett entusiasmerande sätt, där kommunikation och engagemang är stora nycklar. Vidare är du professionell, självständig och har förmåga att se helheten samt gillar att arbete mot uppsatta mål.
Tidigare befattningar inom liknande område, arbetsledarutbildningar, administrativt arbete eller erfarenhet av personalansvar är meriterande. Tjänsten medför en möjlighet att få vara med att vidareutveckla en mycket välskött och väl fungerande avdelning.
Anställningsform och anställningsperiod Tjänsten är en tillsvidaretjänst med start den 3 nov eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Lön Månadslön enligt avtal.
Sista ansökningsdag 14 sep. Intervjuer hålls löpande på plats i Kläppen. Kontaktuppgifter för detta jobb
Vi frågor om tjänsten kontakta Fredrik Stenmalm på fredrik.stenmalm@klappen.se
eller på 0280-9628.
GDPR Genom din ansökan godkänner du att Kläppen hanterar dina personuppgifter under rekryteringsperioden. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
