Arbetsledare för en mindre grupp naturvårdskonsulter sökes
Svensk Naturvård AB / Skogsbrukarjobb / Uppsala Visa alla skogsbrukarjobb i Uppsala
2026-02-09
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svensk Naturvård AB i Uppsala
Älskar du att arbeta utomhus och vill bidra till meningsfulla projekt som främjar biologisk mångfald? Vill du vara med och leda ett härligt team av naturvårdare? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-02-09Om företaget
Svensk Naturvård AB är ett växande konsultföretag inom naturvård. Vi arbetar med motormanuella och praktiska naturvårdsprojekt, främst inom offentlig sektor och nästan uteslutande inom naturreservat eller andra skyddade naturområden. Som konsult hos oss ingår du i ett härligt och inkluderande arbetsgäng där alla är utbildade biologer eller har motsvarande kompetens. Huvuddelen av arbetet utförs i dagsläget i Uppsala med omnejd, men vissa projekt kan innebära resor och övernattning (där företaget står för boende och traktamente). Idag består teamet av sex heltidsanställda.Om tjänsten
Vi söker en driven och engagerad medarbetare som trivs med att arbeta praktiskt i fält och i rollen som ledare över en mindre arbetsgrupp. För denna roll behöver du ha goda ledarskapsförmågor (kunna fördela arbete, planera uppdrag och resurser, goda sociala förmågor) samt kunna arbeta väl i både grupp och enskilt. Du behöver vara strukturerad och gärna ha lätt för att se helheter.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Arbete med röj- och motorsåg, exempelvis friställning av värdefulla träd och veteranisering.
Slåtter av ängs- och betesmarker med lie, slåtterbalk eller röjsåg.
Bekämpning av invasiva växtarter.
Anläggning av strukturer för att gynna biologisk mångfald, exempelvis sandbäddar åt insekter eller rishäckar åt smådjur, fåglar och insekter.
Tät kommunikation med externa beställare samt Svensk Naturvårds ledning. Planering av naturvårdsuppdrag och resurser. Ledning av arbetsgrupp och kvalitetskontroll i fält.
Vi erbjuder stor flexibilitet och anpassar gärna tjänsten efter dina önskemål och din kompetens. Det är möjligt att utbilda sig i röj- och/eller motorsåg inför tillträdet om det är något du saknar i dagsläget.
Arbetet sker nästan uteslutande utomhus i fält, året runt och i alla väder, oftast i naturreservat och i varierande, ibland krävande terräng. Tjänsten är fysiskt krävande men ger dig som trivs med praktiskt arbete och naturen som arbetsplats möjlighet att se tydliga och meningsfulla resultat av din insats. Du kommer inte att vara den enda i arbetsgruppen med arbetsledande ansvar, men du förväntas leda de flesta uppdrag. Under din anställning får du stöd och handledning av dina kollegor.
_____________________________KvalifikationerKvalifikationer
Akademisk utbildning inom biologi, naturvård eller motsvarande utbildning eller kompetens som bedöms likvärdig.
Minst 2 års erfarenhet av praktiskt arbete med naturvård.
Grundläggande artkunskap (förmåga att identifiera vanliga träd- och buskarter samt vanliga kärlväxter).
Trivs med att arbeta utomhus/i fält.
God samarbetsförmåga och ett professionellt förhållningssätt.
Mycket goda kunskaper i svenska (tal och skrift).
God fysik.
B-körkort.
Meriterande:
Utbildad i röj- och/eller motorsåg.
Erfarenhet av arbete med röj- eller motorsåg.
Erfarenhet av att arbeta inom naturreservat eller nyckelbiotoper.
Erfarenhet av att leda en arbetsgrupp eller planera projekt.
Erfarenhet av inventering.
God generell eller specifik artkunskap.
_______________________________
Vad kan vi erbjuda?
En trivsam arbetsmiljö med hjälpsamma och engagerade kollegor.
Hög flexibilitet i anställningsform.
Deltagande i spännande och meningsfulla naturvårdsprojekt.
Möjlighet att ta stort ansvar och vara delaktig i företagets utveckling i en expansiv fas.
Kompetensutveckling, tjänstepension och friskvårdsbidrag.
Skicka din ansökan till elinor@svensknaturvard.se
senast den 11 mars 2026. Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum - så tveka inte att höra av dig så snart som möjligt om du är intresserad.
Vi tillämpar en provanställning på 6 månader, varefter anställningen kan övergå till en tillsvidareanställning enligt överenskommelse.
Vi ser fram emot att höra från dig och förhoppningsvis välkomna dig till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
E-post: elinor@svensknaturvard.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Naturvård AB
(org.nr 559222-1948)
753 22 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetsansvarig
Elinor Molinari elinor@svensknaturvard.se Jobbnummer
9731522