Arbetsledare för återställning av vattendrag och våtmarker - Säsong
2026-01-19
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
, Arjeplog
, Kiruna
Vill du arbeta på en av länets mest spännande arbetsplatser med arbetsuppgifter främst i fält med placering i östra eller södra Norrbotten?
Vi söker nu 4-9 medarbetare som ska arbeta i fält där tjänsten kommer vara placerad på Miljöanalysenheten.
Miljöanalysenheten driver ett antal projekt med fokus på åtgärder i vatten och på våtmarker, ofta i samarbete med både regionala aktörer och andra länder, samt verkar i internationella samarbetsforum inom Nordkalotten. Idag drivs redan beviljade projekt på enheten, allt från enstaka åtgärder till stora multinationella projekt på 3-7 år där EU medfinansierar.

Dina arbetsuppgifter
Arbetet består i att arbetsleda en grävmaskin vid återställning av vattendrag och/eller våtmarker. Du kommer att bistås av det arbetslag som genomför manuella restaureringsåtgärder. Projekten bedrivs i år kring Pajala, Korpilombolo, Övertorneå, Niemisel och Älvsbyn, men även andra platser i länet kan bli aktuella. Tjänsterna är säsongsanställning mellan maj och oktober månad enligt överenskommelse.
Tjänsten innebär heltidsarbete i fält. Arbetet är förenat med resor inom tjänsten, främst inom länet och arbete på traktamente kommer bli aktuellt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning som vi bedömer som
likvärdig
- erfarenhet av att arbeta självständigt i fält
- körkort för personbil
Som person är du resultatinriktad och har en förmåga att arbeta självständigt och strukturerat med en problemlösande inställning. Du har samtidigt en god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Arbetet ställer krav på noggrannhet och effektivitet vad gäller resultat.
Det en fördel om du har:
- erfarenhet av arbetsledning av maskiner,
- erfarenhet av arbete med miljöåterställning i vattendrag eller våtmarker
- körkort för motorsåg A och B,
- eftergymnasial utbildning inom biologi, limnologi eller liknande
- erfarenhet av arbete med terränghjuling och/eller järnhäst/älgdragare
- erfarenhet av myndighetsarbete och är förtrogen med statlig förvaltning eller annan offentlig verksamhet.
För oss är personliga egenskaper viktiga och vi ser det som en självklarhet att du bidrar positivt till vår arbetsmiljö och arbetsglädje samt agerar utifrån den statliga värdegrunden.
Bra att veta
Eftersom vissa arbeten hos oss ställer krav på säkerhetsprövning kan du innan en anställning komma att få göra en säkerhetsprövning. Den innehåller ett säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll. För vissa arbeten krävs svenskt medborgarskap.
Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch.
I rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonseringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om Länsstyrelsen och vårt erbjudande till dig
Vi arbetar tillsammans för utveckling och bidrar till samhällets bästa. Det gör vi på uppdrag av regeringen och vårt ansvarsområde är brett. Våra uppdrag spänner över hela samhället och hos oss finns allt ifrån biologer och ingenjörer till ekonomer och samhällsvetare.
Vi jobbar tillsammans för att skapa samhällsnytta var dag och säkerställer att nationella mål och beslut för genomslag. Vi tror på var och ens förmåga att självständigt driva sitt dagliga arbete, där du som medarbetare får rätt förutsättningar till arbetslivsbalans.
Vi erbjuder dig:
• Goda utvecklingsmöjligheter
• Individanpassade anställningsvillkor
• Hälsofrämjande aktiviteter och en hållbar arbetsmiljö
• Flexibla arbetstider, extra semesterdagar och möjlighet till distansarbete
Vi tror på kraften i att arbeta för något större, vikten av att ha plats för livet och att alla våra medarbetare ska känna sig delaktiga i vår kunskapsrymd.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges minoritetsspråk och sätter därför värde på kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch.
Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
I rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonseringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
