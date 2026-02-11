Arbetsledare för arbetsmarknadsinsatser inom naturvård
2026-02-11
Här arbetar du lösningsfokuserat i en praktisk miljö som ger arbetssökande förutsättningar att utvecklas och lyckas. Med ditt stora engagemang för lärande och att arbeta motiverande gör du skillnad och bidrar till individens framsteg. Publiceringsdatum2026-02-11Arbetsuppgifter
Du tillhör en av våra praktiska verksamheter med inriktning naturvård. Uppdragen ni utför kan variera beroende på årstid men handlar främst om trädfällning, slyröjning, skötsel av grönytor och vissa yttre fastighetsskötaruppgifter.
Din främsta uppgift är att vara ett dagligt stöd för arbetssökande genom att stötta, vägleda och utbilda. Du möter en bred målgrupp av personer med olika kunskapsnivå som genom att lära sig yrkesområdet och andra viktiga färdigheter utvecklas mot sin individuella målsättning. Du är skicklig på att möta individen både i syfte att pedagogiskt handleda såväl som att arbeta coachande och motiverande. För dig är det en självklarhet att stötta i att byta fokus från problem och hinder till att se sina egna resurser och lösningar.
Samtidigt som du har fokus på att främja individens utveckling ansvarar du för verksamhetens uppdrag. Du har förståelse för hur man driver en verksamhet och använder ditt sinne för struktur och planerar självständigt för att verksamheten ska fungera på bästa sätt. Det är en förutsättning att smidigt arbeta tillsammans med andra, eftersom rollen innefattar flera olika kontaktytor och du ingår i ett arbetslag med tätt samarbete
Arbetsmarknadsenheten arbetar med arbetsmarknadsåtgärder för stadens invånare med det övergripande målet att våra arbetssökande hittar sin plats inom studier eller på ordinarie arbetsmarknaden.
Din kompetens
Det ger dig energi att arbeta i en roll där du får göra skillnad för andra. I din vardag möter du människor med varierad fysisk och psykisk förmåga, människor från olika kulturer med behov av stöd kopplat till språk. Det utmanar dig i att alltid lyssna in och individanpassa för att möta situationer på bästa sätt. Du har arbetat praktiskt med naturvård, skogsvård eller inom andra liknande områden. I grunden har du gymnasial utbildning och erfarenhet av att arbeta vägledande och handledande med fokus på sysselsättning och arbete. Det är en fördel om du har utbildning i samtalsmetodik och talar fler språk än svenska och engelska.
Vi erbjuder
Hos oss får du en vardag full av spännande möten. Du har din arbetsplats på Hässlö men spenderar mycket tid ute tillsammans med personerna du coachar och leder. I samverkan med andra kollegor utvecklar du verksamheten för att på ett flexibelt sätt möta målgruppens behov. Genom att dela med dig av din kompetens och arbeta motiverande får du bidra till skillnad i människor liv.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00078". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Arbetsplats
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Kontakt
Ansvarig HR-konsult
Johanna Holm johanna.holm@vasteras.se 021-398 467 Jobbnummer
