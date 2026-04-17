Arbetsledare El - FUT Nya tunnelbanan (Stockholm)
2026-04-17
Direktrekrytering till Elektrosignal Infra!
Vill du ta nästa steg som arbetsledare inom el och arbeta i ett av Sveriges mest samhällsviktiga infrastrukturprojekt?
Vi rekryterar nu en Arbetsledare El till Elektrosignal Infra, som är en etablerad aktör inom järnväg och samhällskritisk infrastruktur. Rollen är kopplad till förvaltning för utbyggd tunnelbana nya tunnelbanan i Stockholm och är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt hos Elektrosignal Infra.
Om rollen
Som Arbetsledare El har du en central roll i produktionen. Du ansvarar för att planera, leda och följa upp elarbeten i projektets genomförandefas och fungerar som länken mellan projektledning, montörer, underentreprenörer och beställare. Fokus ligger på säkerhet, kvalitet, tid och ekonomi.
Exempel på arbetsuppgifter:
Arbetsledning av elinstallationer i tunnel- och infrastrukturmiljö
Planering av produktion, bemanning, material och etablering
Samordning med andra discipliner och entreprenörer
Uppföljning av tidplan, ÄTA, avvikelser och daglig dokumentation
Säkerställande av krav enligt ESA, arbetsmiljö och projektets regelverk
Deltagande i bygg- och samordningsmöten samt platsuppföljningar
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Har flerårig erfarenhet som arbetsledare eller ledande montör inom el (infrastruktur, tunnel, anläggning eller industri är meriterande men inget krav)
Är strukturerad, tydlig och trygg i ditt ledarskap ute i produktion
Har god förståelse för entreprenadflöden, samordning och dokumentation
Kommunicerar obehindrat på svenska, engelska är meriterande
Har B-körkort
Meriterande
Erfarenhet från tunnelbanan, SL eller större infrastrukturprojekt
ESA 19/21 eller motsvarande, BAS-U/BAS-P
Lift-, hjullastar- eller SSG-utbildning
Erfarenhet av relationshandlingar, egenkontroller och digitala verktyg (t.ex. Officepaketet, Bluebeam)
Vi hanterar denna rekrytering löpande. Skicka in din ansökan idag, så kontaktar vi dig för mer information. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
123 56 FARSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Linara Valiulina linara.valiulina@studentconsulting.com Jobbnummer
9862405