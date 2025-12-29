Arbetsledare / byggarbetare för renovering av restauranger
Svensk metalldesign AB / Snickarjobb / Stockholm Visa alla snickarjobb i Stockholm
2025-12-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svensk metalldesign AB i Stockholm
, Linköping
eller i hela Sverige
Vi söker självgående byggarbetsledare och byggarbetare för renovering främst av restauranglokaler. Du kommer att arbeta både i lag och självständigt hos våra kunder.
Arbetet är varierande och kan bl a innefatta snickeri, kakling, montering, målning och andra slags byggarbeten.
Det är viktigt att du både kan arbeta självständigt samt leda mindre grupper av arbetare för mindre projekt.
Utbildning i heta arbeten, säker vatten, liftkort mm är meriterande.
Vi är verksamma främst i Stockholm och Östergötland. Tjänsten gäller främst Stockholm men det är positivt om du kan resa vid behov.
Vi är en heltäckande aktör inom design, bygg, inredning och utrustning av offentliga lokaler, främst restauranger, hotell och kontor. Med egna designers och egen byggorganisation hjälper vi kunden från start till slut med att rita och bygga lokalen samt säljer all inredning och utrustning som behövs i kundens verksamhet.
Vi rekryterar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
E-post: jonathan+byggjobb@svea.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BYGG STHLM". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk metalldesign AB
(org.nr 559015-6567), https://www.svea.nu Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svea Gruppen Jobbnummer
9664972