Arbetsledare bygg till K-Fastigheter i Strängnäs

2025-11-04
Vi är ett expansivt börsnoterat bolag, som i ett högt tempo bygger och förvaltar hyresbostäder. Idag är vi verksamma från Köpenhamn i söder till Gävle i norr. Våra arbetsledare, inom vår byggavdelning, stöttar projektledaren i byggprojekten från grus till hus. Vi letar nu efter en arbetsledare till våra byggprojekt i Strängnäs. Publiceringsdatum2025-11-04Arbetsuppgifter
Som arbetsledare på K-Fastigheter har du en operativ roll i genomförandet av ett byggprojekt. Du stöttar vår projektledare under projektets gång ute på plats. Tillsammans med projektledaren planerar du byggprojektet, samordnar planeringen av underentreprenörer och planerar logistiken på arbetsplatsen. Du kommer att arbeta med registreringar/inskrivningar av underentreprenörer, löpande arbete med leveranstidplaner samt löpande arbete med uppmärkning, utsättning mm. Du kommer också att genomföra dagliga kontroller och ronderingar av bygget.
Du kommer att vara en del av ett team bestående av entreprenadingenjör, projektledare och arbetsledare som leder projekt i städerna runt Mälardalen. Du rapporterar till arbetschefen för öst inom affärsområde Bygg.Profil
Vi letar efter dig som har en eftergymnasial utbildning inom bygg och som har jobbat något år i en liknande roll som arbetsledare inom husbyggnation. Vidare söker vi en person som trivs med att vara närvarande ute på bygget.
För att trivas hos oss tror vi att du är flexibel och van vid att ta egna initiativ. I ditt arbetssätt är du noggrann, strukturerad och van vid att hålla högt tempo i det du gör. Du är lösningsorienterad, arbetar långsiktigt och är bra på att hantera flera uppgifter samtidigt utan att brista i kvalitét.
Vad vi kan erbjuda dig
Utöver pension, försäkringar, förskottssemester, friskvårdsbidrag och hälsoundersökningar, erbjuder vi dig en gemenskap utöver det vanliga! Vi är en omtänksam och engagerad arbetsplats där vi ser att enkelhet och korta beslutsvägar håller ur ett evighetsperspektiv. Vi har, av Karriärföretagen, blivit utsedda till ett karriärföretag för 2025, se K-Fastigheter - Karriärföretagen (karriarforetagen.se)!
Vill du veta mer?
Tjänsten är placerad med arbetsort i Strängnäs, regionkontoret ligger i Solna där vissa möten kan förekomma. Du kommer att arbeta heltid och tjänsten är en tillsvidareanställning hos K-Fastigheter.
Sök tjänsten via jobb.k-fastkoncernen.se, senast den 23 november 2025.
För mer information eller vid frågor, kontakta rekryterande chef Mattias Karlsson, mattias.karlsson@k-fastigheter.se
eller HR-generalist Evita Svenle, evita.svenle@k-fastigheter.se Så ansöker du
