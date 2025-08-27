Arbetsledare Bygg sökes Var med och bygg framtiden med oss

Ma3 AB / Byggjobb / Staffanstorp
2025-08-27


Visa alla jobb hos Ma3 AB i Staffanstorp

Ma3 AB söker en erfaren och engagerad arbetsledare inom bygg. Som arbetsledare får du en central roll i våra byggprojekt och ansvarar för att leda, planera och följa upp det dagliga arbetet på arbetsplatsen.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
E-post: info@ma3.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ma3 AB (org.nr 559492-3434)
Önsvala Allé 3 (visa karta)
245 43  STAFFANSTORP

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9478595

