Arbetsledare Bygg sökes Var med och bygg framtiden med oss
Ma3 AB / Byggjobb / Staffanstorp
2025-08-27
, Lund
, Burlöv
, Lomma
, Malmö
eller i hela Sverige
Ma3 AB söker en erfaren och engagerad arbetsledare inom bygg. Som arbetsledare får du en central roll i våra byggprojekt och ansvarar för att leda, planera och följa upp det dagliga arbetet på arbetsplatsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
E-post: info@ma3.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ma3 AB
(org.nr 559492-3434)
Önsvala Allé 3
)
245 43 STAFFANSTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9478595