Arbetsledare Brounderhåll och anläggning till Svevia i Norrköping
Svevia AB (publ) / Byggjobb / Norrköping Visa alla byggjobb i Norrköping
2026-01-20
Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Hos oss får du göra både och. Vi är just nu i en tillväxtfas och söker därför arbetsledare inom vår drift- och underhållsverksamhet med fokus brounderhåll och anläggning till vår etablering i Norrköping. Inom Svevia kombinerar vi det lilla företagets gemenskap och lagkänsla med storföretagets stabilitet. Här får du möjlighet att utvecklas som en specialist på väg - med engagemang, samarbete och ansvar.
Ditt uppdrag som arbetsledare
I rollen som arbetsledare inom brounderhåll och anläggning ansvarar du för såväl planering, utförande och uppföljning av våra kunders uppdrag inom framför allt brounderhåll och brorenovering. Periodvis kommer du även att ansvar för mindre anläggningsprojekt. Rollen innebär kontakt med både interna och externa parter eftersom du ansvarar för affären från start till mål.
Ca 50% av tiden är du ute i fält och arbetsleder och du har en viktig ledande funktion för våra yrkesarbetare och underentreprenörer. Du säkerställer leveranser från att initiera och starta projekt till fakturering och uppföljning av arbetet. Däremellan ingår även moment som kalkylarbete och övrig förekommande administration.
Hos oss får du möjligheten att kombinera ett operativt ansvar med strategisk planering, samtidigt som du säkerställer att dina projekt uppnår uppsatta mål med en hög kundnöjdhet.
Tjänsten är på heltid. Du utgår från vår etablering i Norrköping och rapporterar till platschef. I tjänsten ingår både vinter- och sommarberedskap. På Svevia tillämpar vi individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vem är du?
För att vara aktuell för tjänsten ser vi gärna att du har:
En bakgrund inom anläggning eller bygg med fokus på betong.
B-körkort.
Mycket god datorvana samt intresse för digitala arbetssätt och processer.
Goda kunskaper i svenska tal och skrift.
Minst Betong Klass II
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet av att arbeta som arbetsledare eller i en liknande roll inom branschen.
Betong Klass I
Vi tror att du i grunden har en ingenjörsutbildning, förslagsvis inom Väg/Vatten eller liknande alternativt relevant arbetslivserfarenhet inom bro/anläggning/betong. Har du dessutom utbildning inom projektledning är det mycket meriterande.
Som person är du affärsmässig, trygg och har en stark känsla för ansvar. Du är engagerad i ditt arbete och har en utmärkt samarbetsförmåga, vilket gör att du bidrar positivt till teamet. Din sociala kompetens gör att du lätt knyter kontakter och bygger långvariga relationer, och med ditt kundfokus säkerställer du att varje kund får den bästa möjliga upplevelsen. Initiativtagande och flexibilitet är två av dina styrkor, vilket gör att du snabbt kan anpassa dig till förändringar och nya utmaningar. Du trivs som bäst i en varierande vardag och har förmågan att snabbt identifiera vad som behöver prioriteras.
Vi söker dig med rätt vilja, som kan växa och utvecklas tillsammans med oss! Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
En del av något större
Svevia är i dag Sveriges största driftentreprenör. Inom drift och underhåll sköter vi bland annat sommar- och vinterväghållningen för hälften av statens vägnät. Och många kommuner, privata företag och vägföreningar anlitar oss för att ta hand om deras vägar och utemiljöer.
Hos oss bidrar du till en större helhet. Vi plogar för barnfamiljen som är på väg till fjällen. Vi gör så att näringslivets varutransporter når fram och ser till att gator, torg och parker är rena och snygga. Dessutom skyddar vi liv på vägen genom vårt erbjudande inom trafikanordningar.
Varför Svevia?
Utifrån Svevias strategier, mål och värdegrund får du de förutsättningar som krävs för att göra skillnad och bidra till företagets utveckling. Beslutsvägarna är korta, det är lätt att påverka och göra sin röst hörd. Och hos oss står ledarskapet i fokus vilket gör att du kontinuerligt får möjlighet att utvecklas i din roll.
Vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Att du ska leda genom dina medarbetare ser vi som en självklarhet. Det är som lag vi skapar framgång. Det är så vi gör affärer och genererar resultat. Det är så vi får stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?
Ansökan och information
Skicka in din ansökan snarast möjligt och som senast den 15 feb. Urval görs löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Mathias Kronberg på mathias.kronberg@svevia.se
Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Talent Acquisition Partner, Marcus Rosenblom på marcus.rosenblom@svevia.se
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev.
