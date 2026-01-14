Arbetsledare betong Stora projekt - Stockholm
Region Stora projekt ansvarar för några av Skanskas mest spännande och samhällsviktiga anläggnings- och infrastrukturprojekt. Nu söker vi engagerade arbetsledare för våra växande team, närmast på vårt projekt Slussen och till BECCS, ett projekt med klimatfokus för koldioxidinfångning.
Läs mer om BECCS
Vill du vara med och bygga något som verkligen gör skillnad? Då är du varmt välkommen till oss!
Arbetsledare med inriktning betongkonstruktioner
Som arbetsledare med inriktning på betong bidrar du med både engagemang och kompetens inom ditt ansvarsområde.
Vi erbjuder dig varierande arbetsuppgifter där du kombinerar praktiskt arbete ute i produktionen med administrativa delar. Du blir en nyckelperson i projektets betongblock, med ansvar för att bygga ett starkt och sammansvetsat team samtidigt som du bidrar till helheten i projektet. Hos oss är lagarbete och samarbetsvilja avgörande för framgång, och vi värdesätter båda högt.
Du kommer bland annat att.
- Leda och styra våra underentreprenörer samt den egna produktionen i det dagliga arbetet.
- Samordna produktionen i ditt block med övriga aktiviteter på arbetsplatsen.
- Planera arbetet tillsammans med övriga i produktionen genom att ta fram och upprätthålla en 3-veckorsplanering.
- Följa upp produktionen med fokus på arbetsmiljö, produktivitet, kvalitet, lönsamhet och hållbarhet.
- Ha nära kontakt med beställare och leverantörer samt avropa material enligt 3-veckorsplaneringen.
Säkerheten är viktig för oss på Skanska. Vi har därför ett högt satt mål: Noll arbetsplatsolyckor. För att nå målet genomsyras arbetet av bra planering, arbetsberedningar, kommunikation samt riskinventering. Vi tycker att det är en självklarhet att våra medarbetare ska komma hem friska och oskadda från arbetet.
Kommunikativ arbetsledare med erfarenhet av anläggningsprojekt
Vi söker dig som är kommunikativ och initiativtagande och föregår med gott exempel i ledarrollen inom säkerhet, ansvar och planering. Du är flexibel och har kvalitet som en central faktor i sättet du arbetar på.
Förutom erfarenhet som arbetsledare, behöver du:
- Minst fem års erfarenhet av arbetsledning på större anläggningsprojekt.
- Tidigare ha arbetat med betongarbeten.
- Utbildning inom bygg och anläggning.
- B-körkort.
- Flytande kunskap i svenska och goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
- Utbildning Betong Kompetensklass II.
Det är meriterande om du har erfarenhet av betongarbeten under mark samt Betong Kompetensklass I. Det är även fördelaktigt om du har Trafikverkets TA-kurser arbete på väg, Säker schakt, BAM och BAS-U.
Vi sätter säkerhet och god arbetsmiljö i fokus och vill jobba med inkluderande team, där ser vi att du delar våra värderingar.
Våra värderingar
Välkommen med din ansökan
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast 29 januari. Urval sker efter sista ansökningsdatum. Vid frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta distriktschef Erik Torstensson på tel 010-448 01 31.
Vi ser fram emot din ansökan!
Våra medarbetare är vår främsta styrka och det är viktigt att du känner dig trygg hos oss. Vi vill att du ska trivas på jobbet och ha kul med dina kollegor. Vi lovar dig som medarbetare en ständig kompetensutveckling och tillhandahåller en rad internutbildningar, befattningsspecifika program och internationella utvecklingsmöjligheter. För oss är hälsa och säkerhet extra viktigt och det ligger även som grund för våra förmåner till dig som anställd på Skanska.
Skanska använder sin kunskap och framtidsinsikt för att bidra till hur människor lever, arbetar och samverkar. Vi är ett av världens största projektutvecklings- och byggföretag med en omsättning på 157 miljarder kronor under 2023. Skanska är verksamma på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Tillsammans med våra kunder och en samlad expertis hos cirka 27 000 medarbetare skapar vi innovativa, hållbara lösningar som främjar hälsa och välbefinnande bortom vår livstid. Ersättning
