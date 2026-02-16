Arbetsledare Betong & Armering till Norra Sverige
Bigab Group AB / Byggjobb / Boden Visa alla byggjobb i Boden
2026-02-16
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bigab Group AB i Boden
, Oskarshamn
, Göteborg
eller i hela Sverige
Norra Sverige | Projekt mot industri & större entreprenader
Bigab Group AB växer och söker nu en erfaren Arbetsledare inom betong och armering (Betong klass 1-2) för projekt i norra Sverige.
Vi arbetar med kvalificerad kompetensförsörjning och entreprenad inom bygg och anläggning. Våra projekt kännetecknas av struktur, kvalitet och långsiktiga kundrelationer - ofta inom industri, infrastruktur och bygg,
Om rollen
Som arbetsledare hos oss får du en central roll i produktionen. Du ansvarar för att leda och styra betong- och armeringsarbeten i projekt där kravbilden är hög och kvalitet är avgörande.
Du driver arbetet från planering till genomförande och säkerställer att:
Produktion inom Betong klass 1-2 utförs korrekt
Armering, gjutning och efterbehandling håller rätt standard
Arbetsmiljökrav och säkerhetsrutiner efterlevs
Tidplan och resurser optimeras
Dokumentation sker enligt ISO 9001 och 14001
Kommunikation fungerar mellan beställare, platsledning och yrkesarbetare
Du arbetar nära projektledning och har ett tydligt mandat i produktionen.Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Leda och fördela arbete inom betong- och armeringsprojekt
Säkerställa arbete enligt ritning, AMA och tekniska beskrivningar
Produktionsplanering och daglig uppföljning
Kvalitetskontroller och egenkontroller
Samordning med underentreprenörer
Ansvar för arbetsmiljö (BAS-U meriterande)
Resurs- och bemanningsplanering
Vi söker dig som har:
Flera års erfarenhet som arbetsledare inom byggproduktion + 20 man
Dokumenterad erfarenhet av Betong klass 1-2
Djup förståelse för armering, form, gjutning och betongkonstruktion
Erfarenhet från industri- eller större entreprenadprojekt
Förmåga att arbeta strukturerat med kvalitetssystem
Goda ledaregenskaper och tydlig kommunikation
B-körkort
Meriterande:
Betongutbildning klass 1 eller 2
Erfarenhet av arbete mot större industriella beställare
Erfarenhet av arbete i projekt med höga säkerhetskrav
Vana att arbeta i digitala projektsystem
Om projekten
Vi arbetar i projekt över hela Sverige med stark närvaro i Västsverige och växande verksamhet i norra Sverige. Våra uppdrag innefattar både entreprenad och kompetensleveranser till större bygg- och industriprojekt.
Vi är:
ISO-certifierade enligt 9001 & 14001
Auktoriserade genom branschorganisation
En stabil aktör med långsiktiga kundrelationer
Ett bolag med tydlig struktur, kvalitet och ordning
Vi erbjuder
Långsiktiga projekt i norra Sverige
Konkurrenskraftig ersättning
Möjlighet till boende och reseersättning
En organisation med tydliga beslutsvägar
Möjlighet att växa med bolaget
En arbetsgivare som prioriterar säkerhet och kvalitetSå ansöker du
Urval sker löpande.
Skicka din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
E-post: rekrytering@bigab.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsledare Betong 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bigab Group AB
(org.nr 556853-6592) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bigab Group Boden Jobbnummer
9744618