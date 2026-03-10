Arbetsledare Bana, till Basunderhåll Järnväg, Södra stambanan 2
Infrakraft Sverige AB / Byggjobb / Eslöv Visa alla byggjobb i Eslöv
2026-03-10
, Kävlinge
, Höör
, Lund
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Infrakraft Sverige AB i Eslöv
, Malmö
, Helsingborg
, Kristianstad
, Båstad
eller i hela Sverige
Inom Infrakraftkoncernen har vi samlat närmare 700 av Sveriges främsta experter inom järnvägs-, vägbyggnad- och anläggningsarbeten, vilket gjort oss till en av branschens mest anlitade aktörer. Vi vet av personlig erfarenhet att det bästa sättet att nå framgång i vår verksamhet är att ge goda möjligheter till drivna individer. Vi söker därför kollegor med egna idéer som vill få frihet och möjlighet att utveckla sina karriärer tillsammans med några av de bästa entreprenörerna i branschen!
Är du en trygg ledare som trivs nära verksamheten? Eller arbetar du inom järnväg idag och vill ta nästa steg i din karriär som arbetsledare?
Om projektet: Den 1 oktober 2025 startade vi uppdraget "Basunderhåll av järnvägsanläggningen Södra stambanan 2", en ABT 06 Totalentreprenad som sträcker sig över sju år. Projektet omfattar sträckorna Grevaryd-Arlöv samt Älmhult-Olofström. Totalt rör det sig om 53,6 mil järnvägssträcka och en organisation på lite drygt 60 personer där etableringarna finns i Eslöv, Hässleholm och Alvesta. Södra stambanan är ett av Sveriges viktigaste godsstråk och samtidigt en av Sveriges mest belastade sträckor för persontrafik, med en kraftigt växande regional tågtrafik.
Om rollen: Vi söker nu en ansvarsfull och självgående arbetsledare inom bana till basunderhållet Södra stambanan 2.
Som arbetsledare har du en central roll i projektets tekniska och ekonomiska genomförande. Du planerar, leder och följer upp det dagliga arbetet och säkerställer att produktionen bedrivs effektivt, säkert och enligt gällande krav. Rollen innebär ett nära samarbete med platschef där du aktivt bidrar till projektets utveckling. Du kommer att ha en hybridroll mellan etableringarna Eslöv, Hässleholm och Alvesta.
Du ansvarar för att:
Leda, planera och samordna det dagliga arbetet inom ditt ansvarsområde
Säkerställa en god arbetsmiljö och ett välfungerande samarbete
Följa upp produktion, kvalitet och tidplan
Arbeta enligt Trafikverkets regelverk
Säkerställa att arbeten utförs i Trafikverkets anläggningar enligt gällande krav
Krav: Erfarenhet av arbete i Trafikverkets anläggningar.
Vi söker dig som har:
Teknisk utbildning (högskola, YH) eller praktisk erfarenhet som bedöms likvärdig
Några års erfarenhet från motsvarande roll inom järnvägs- eller byggbranschen
Erfarenhet av arbete mot Trafikverkets anläggningar
God förmåga att planera, leda och följa upp det dagliga arbetet
God förmåga att kommunicera på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
B-körkortPubliceringsdatum2026-03-10Dina personliga egenskaper
För att trivas hos oss är du flexibel, beslutsam och lösningsorienterad. Du är en positiv och företagsam ledare som skapar förtroende och engagemang i ditt team. Med ett tydligt och inspirerande ledarskap motiverar du dina medarbetare och bidrar till en god arbetsmiljö. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan Du ansöker via knappen "skicka ansökan". Vi tar ej emot ansökningar som endast inkommer via mail. Alla ansökningar behandlas löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om du har frågor om tjänsten kan du via mail kontakta Henrik Kärrman, Platschef Södra stambanan 2 henrik.karrman@infrakraft.se
. Om du har frågor om rekryteringsprocessen kan du kontakta Cecilia Ångman, HR-specialist via mail cecilia.angman@infrakraft.se
.
Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och ger lika möjligheter för alla och vår personalsammansättning ska spegla samhället i övrigt och vi vill därför att både kvinnor och män i olika åldrar och med olika bakgrund är varmt välkomna till oss.
Start: Enligt överenskommelse Omfattning: Heltid Placering: Eslöv, Hässleholm och Alvesta Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7355684-1882788". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Infrakraft Sverige AB
(org.nr 559090-8686), https://karriar.infrakraft.se
Bruksgatan 1 (visa karta
)
241 39 ESLÖV Arbetsplats
Infrakraft Jobbnummer
9786550