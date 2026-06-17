Arbetsledare ArMedia inriktning data/IT till Arbetsmarknadsavdelningen
Jönköpings kommun / Chefsjobb / Jönköping Visa alla chefsjobb i Jönköping
2026-06-17
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Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Har Du kunskap och erfarenhet av att samtala, stödja, utveckla och samverka så individer påbörjar sin väg till egen försörjning? Gillar Du att arbetsleda insatser som ökar motivation, arbetsmarknadskunskap och hälsa? Är Du nyfiken på rollen som arbetsledare och har en tilltro till att människor själva skapar progression till att på sikt nå egen försörjning? Då har Du ett jobb att söka.
Ditt nya jobb
ArMedia är en plats där deltagarna utvecklar och fördjupar sina kunskaper inom den digitala världen. Vi digitaliserar analogt material och har ett mindre tryckeri. Vi jobbar med att ständigt utveckla nya områden tex kan 3D och programmering bli aktuellt i framtiden.
Som arbetsledare motiverar och coachar du deltagarna att utvecklas och vara delaktig i meningsfulla uppgifter. Detta kan ske via individuell handledning men planer finns också på att handleda på gruppnivå. Stor vikt läggs vid att skapa en trygg arbetsmiljö där alla trivs och utvecklas utifrån sina förmågor. Vi bemöter deltagarna efter deras behov av stöd utifrån hälsa, kultur och social situation.
Som arbetsledare är du delaktig i planering, handledning och uppföljning tillsammans med koordinatorer och övrig personal i teamet. I uppdraget ingår även samverkan med beställare/kunder och försörjningsstöd.
Välkommen till oss
Arbetsmarknadsavdelningen (AMA) är en del av utbildningsförvaltningen och har cirka 80 medarbetare. Vi arbetar med arbetsmarknadspolitiska insatser för att förebygga och minska utanförskap. Inom AMA finns flera verksamheter som erbjuder stöd genom arbetsträning, rehabilitering, utbildning och utredning.
Regeringen har aviserat ett lagstadgat aktivitetskrav inom försörjningsstödet med planerat ikraftträdande den 1 juli 2026. AMA har fått uppdraget att vara utförare av aktivitetskravet, vilket innebär att den som uppbär försörjningsstöd under en längre tid ska delta i meningsfull sysselsättning för att närma sig arbetsmarknaden. Antalet deltagare till AMA kommer därför att öka under hösten och vi ser därför över både våra personalresurser och insatser.
På ArMedia (Arbete med Media) arbetar vi både utifrån strukturerade arbetsuppgifter men också utifrån deltagarens kreativitet och behov av kunskapsutveckling. Insatserna på ArMedia kan kombineras med språkutveckling, hälsoinsatser och aktivt jobbsökande.
Din kompetens
Vi söker dig som har utbildning från högskola, yrkeshögskola eller motsvarande, gärna med inriktning mot socialt arbete eller pedagogik. Du har erfarenhet av att arbeta med personer som, av olika skäl, befinner sig i utanförskap och som haft en längre frånvaro från arbetsmarknaden.
Du har goda kunskaper inom data och IT och är trygg i att använda det i det dagliga arbetet. Har du kunskap inom arbetsmarknad och välfärdssystemet är det meriterande. Erfarenhet av bemötande och anpassning av arbetsmiljö för personer med psykisk ohälsan eller NPF-diagnoser är också en fördel.
Som person är du lösningsfokuserad, kreativ och självgående, med god samarbetsförmåga och ett starkt engagemang. Du behärskar svenska språket i både tal och skrift och innehar B-körkort.
Bra att veta
Intervjuer planeras under vecka 32-33.
Den här befattningen är arbetsvärderad och återfinns i basgrupp F. För mer information om befattningens löneintervall se: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/lon-och-lonestatistik
Inför anställning ska ett utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas, utdraget begär du själv ut på polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/
Vill du veta mer?
Har du frågor om tjänsten så är du välkommen att kontakta någon av de fackliga företrädarna. Här hittar du kontaktuppgifter till fackliga företrädare på utbildningsförvaltningen: https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköping bättre – för alla. Kom och jobba med oss!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings Kommun
(org.nr 212000-0530), https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Jönköpings kommun (visa karta
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551 89 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Christin Powell christin.powell@jonkoping.se 036-108021 Jobbnummer
9967818