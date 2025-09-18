Arbetsledare/administratör på Trygghetsjouren | Tiohundra
Trivs du med arbete i komplex miljö där du är spindeln i nätet? På Trygghetsjouren arbetar vi med kommunens upphandlade välfärdstekniker och besvarar larmanrop från omsorgstagare.
Vi samarbetar med samtliga hemtjänstutförare och arbetsleder nattpatrullen 22-07.Publiceringsdatum2025-09-18Om tjänsten
Trygghetsjouren är en verksamhet som håller öppet dygnet runt alla dagar året om.
Arbetet på Trygghetsjouren är mångsidigt och vi arbetar i flertalet system varje arbetspass. Hos oss blir du spindeln i nätet som fördelar ut hjälpinsatser till kommunens hemtjänstutförare samt nattpatrull.
Här har du stora kontaktytor och många samarbeten för att tillgodose omsorgstagarna en god vård och omsorg i ordinärtboende.
Du är första linjens support gällande den välfärdsteknik vi förvaltar samt driftsövervakar samtliga enheter.
Just nu söker vi timvikarier som kan hoppa in när behov uppstår, både med kort varsel och planerat vid ledigheter i ordinarie arbetsgrupp.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Arbetsledning
Administration
Larmmottagning
Support
Driftsövervakning
Dokumentation
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Ha utbildning inom it eller administration
Erfarenhet av arbetsledning
Det är meriterande om du också har:
Dokumenterad erfarenhet av support/kundtjänst
Dokumenterad erfarenhet av driftsövervakning
Tidigare erfarenhet av larmhantering
Kunskap om kommunens geografi
Hos oss behöver du vara självgående, flexibel ha empatisk förmåga samt vara beslutsam, då arbetet innebär kundkontakt samt hantering av system och teknik. Att fatta beslut är en del av vår vardag baserat på behov.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
På Trygghetsjouren arbetar 13 kompetenta arbetsledare/administratörer. Vi erbjuder dig en verksamhet i digitaliserad miljö. Arbetstempot är högt och vi hanterar många olika ärenden varje arbetspass med problemlösning och service i fokus. Vi arbetar tillsammans med samtliga hemtjänst utförare i kommunen.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
