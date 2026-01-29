Arbetsledare - Anställning som tjänsteman hos Holte Sweden AB
2026-01-29
Arbetsledare - Anställning som tjänsteman hos Holte Sweden AB i Värnamo
Vill du ta nästa steg i din karriär och kombinera din praktiska erfarenhet inom el med en ledande och administrativ tjänstemannaroll?
Holte Sweden AB söker nu en Arbetsledare som vill vara med och skapa en effektiv och hållbar arbetsmiljö för våra kunder.
Om Holte Sweden AB
Holte är en ledande aktör inom lösningar för tillfällig el, belysning, värme, avfuktning och luftcirkulation - främst för byggarbetsplatser, industri och evenemang. Vi kombinerar lokal produktion i Värnamo med kundanpassade produkter och tjänster för att säkerställa hög kvalitet och hållbarhet.
Om rollen
Som Arbetsledare hos oss blir du en nyckelperson i produktionen. Du kommer att:
Besvara elrelaterade frågor och ge teknisk support till produktionen
Arbetsleda och koordinera arbetsflöden
Skapa och uppdatera elscheman i FastEL (kan läras på plats)
Stötta produktionen praktiskt vid behov
Hantera administrativa uppgifter, ordermottagning och kundkontakt
Du blir anställd som tjänsteman.
Tjänsten är 100 % på plats i Värnamo och arbetstiderna är 07:00-16:00.
Vi söker dig som har:
Gedigen kunskap och praktisk erfarenhet inom el och automation
God produktkunskap om elkomponenter och system
Erfarenhet som elektriker och vilja att ta steget mot en tjänstemannaroll
Svenska och engelska i tal och skrift
God datorvana och gärna erfarenhet av Officepaketet
Meriterande är om du har erfarenhet av att rita ellinjescheman.
Vi tror att du är en trygg ledare som vågar ta beslut, är strukturerad och organiserad men samtidigt flexibel och lösningsorienterad.
Varför Holte?
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en växande organisation med stark lokal förankring och fokus på kvalitet och kundanpassning. Du blir en del av ett engagerat team där din kompetens gör skillnad.
Plats: Värnamo (vi ser gärna att du bor inom ca 5 mil)
Distansarbete: Nej, tjänsten är på plats
Tjänsten är en direktrekrytering till Holte.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post på grund av GDPR.Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta:
Alexander Sims: alexander.sims@barona.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Barona Teknik & Installation AB
(org.nr 556713-7202), https://holtesweden.se/ Arbetsplats
Holte Sweden AB Kontakt
Alexander Sims alexander.sims@barona.se Jobbnummer
9711359