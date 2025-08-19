Arbetsledande trädfällare/arborist med kundkontakt
Arborister Värmdö & Stockholm AB / Trädgårdsanläggarjobb
2025-08-19
Rollen som arbetsledande trädfällare/arborist innebär att du ska förutom att vara en skicklig klättrande trädfällare/arborist även kunna arbeta självständigt med ditt team och leda andra när det behövs. Vi är ett tight gäng som trivs tillsammans och vi förväntar oss att du precis som vi hugger i och hjälper till där det behövs.
Dina egenskaper
Du är en lagspelare som är noggrann och bryr dig om att kunden är nöjd. Du är punktlig och tycker om att motivera och stötta dina kollegor för att säkerställa att teamet når sina mål.
Vi söker dig som
Har minst ett par års erfarenhet
Är utbildad klättrande trädfällare eller arborist (ISA/ETW är meriterande)
Minst motorsågskörkort AB eller motsvarande
Erfarenhet av avancerad fällning, riggning osv.
Ha en mycket god känsla för service och kundkontakt
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Ha minst körkort B (BE är meriterande)
Meriterande
Certifierad arborist ETW eller ex arboristutbildning
Motorsågskörkort CDE + liftkort
Körkort BE
Erfarenhet att leda team
Erfarenhet att köra stubbfräs eller miniskotare
Det här erbjuder vi dig
Ett roligt och varierande arbete på ett växande bolag. För rätt person finns stora möjligheter att få växa vidare med större ansvarsroll.
Tjänsten är en tillsvidareanställning (andra upplägg är möjligt för rätt person)
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag
5 veckors betald semester per kalenderår
Konkurrenskraftig lön enligt ök baserat på utbildning, kompetens och erfarenheter
Låter det här som det perfekta jobbet för dig?
Skicka in din ansökan redan idag!
Intervjuer sker löpande och vi tillsätter tjänsten så fort vi hittat rätt person. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arborister Värmdö & Stockholm AB
(org.nr 559070-7237), http://arborister.se Arbetsplats
Arborister.se Kontakt
Erik Lundberg info@arborister.se Jobbnummer
9466236