Arbetsledande personlig assistent till tonåring i Nacka
2025-12-09
Om mig
Hej! Jag är en 16-årig tjej som bor i Nacka och nu söker jag en ny assistent som vill bli en viktig del av mitt team. Jag är social, aktiv och gillar det mesta som andra i min ålder tycker är kul som att hänga med kompisar, göra TikToks, sminka mig, bada, spela spel, ta promenader och hitta på spontana saker. För att kunna göra allt detta behöver jag någon som stöttar mig i vardagen och följer med i det jag vill göra.
Din roll hos mig
När du jobbar är du min närmaste person och finns vid min sida under hela passet. Du hjälper mig när jag behöver det som exempelvis med förflyttningar, att hålla koll på mina hjälpmedel eller att tolka det jag säger. Det är viktigt att du är trygg i att ta initiativ men också lyhörd för när jag behöver stöd.
Jag är igång mycket, så det är bra om du har en stabil grundstyrka och tycker om att vara aktiv. Det betyder mycket att vi trivs med varandra, skrattar ihop och får en bra känsla i samarbetet. Jag söker helst en kvinna som är ungefär 20-30 år. Har du jobbat som personlig assistent tidigare är det toppen, men absolut inget måste.
Arbetsledande uppdragTjänsten innebär även ett arbetsledande ansvar. Du blir min personliga samordnare och arbetar tillsammans med mig (och min familj) för att min assistans ska fungera bra och följa LSS principer om självbestämmande och integritet.
I ditt uppdrag ingår bland annat att:
stötta och leda mina övriga assistenter
säkerställa trygg och säker arbetsmiljö
ansvara för schemaläggning
vara delaktig i rekrytering
dokumentera och ha löpande kontakt med teamchefen
Du får ordentlig introduktion, utbildning och kontinuerligt stöd för att känna dig trygg i rollen.
BemanningI tjänsten ingår ett arvoderat bemanningsansvar. Det betyder att du vissa veckor behöver vara nåbar även utanför ordinarie arbetstid för att kunna ordna vikarie eller själv hoppa in om det behövs. Bemanningsansvaret roteras mellan oss som jobbar efter schema.
TjänstenNär du arbetar i Assistans i Balans får du:
en bra och trygg introduktion
personlig arbetsledning
handledning
löpande utbildning och fortbildning
Tjänsten är på 75 %, plus bemanningsansvar ca en vecka per månad. Vill du jobba mer finns möjlighet att ta extra pass upp till heltid.
Ladda upp ditt CV och personliga brev i formuläret nedan.
Jag ser verkligen fram emot att höra från dig!
Glöm inte att beställa utdrag ur belastningsregistret i god tid via www.polisen.se.
Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
Arbetsgivare Assistans i Balans i Sverige AB
Assistans I Balans I Sverige AB
