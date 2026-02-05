Arbetsledande Personlig assistent sökes till kvinna i Sundbyberg -75%
Hej!
Vi söker nu en pigg och omtänksam personlig assistent som vill göra skillnad i vardagen. Du är en positiv, lyhörd och ansvarstagande person med hög integritet, som är trygg i dig själv och kan arbeta självständigt samtidigt som du har lätt för att samarbeta med andra.
Som personlig assistent är det viktigt att du är en god lyssnare och har förmåga att anpassa dig efter olika situationer. Du visar respekt för den personliga integriteten i alla delar av arbetet. Du ska vara bekväm med matlagning och gärna tycka om att laga mat. Du behöver också vara rökfri.
Om mig :
Jag är en kvinna i 30-årsåldern med en ryggmärgsskada som behöver stöd i vardagen. För mig är det viktigt med en assistent som är trygg, lyhörd och respektfull, och som kan bidra till en fungerande och positiv vardag.
För tjänsten krävs att du:
• Är pigg, omtänksam och positiv
• Är lyhörd, pålitlig och har hög integritet
• Är självgående och ansvarstagande
• Är bekväm med och tycker om matlagning
• Har lätt för att samarbeta
• Kommunicerar obehindrat på svenska i både tal och skrift
• Är rökfri
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete som personlig assistent
• Erfarenhet av ryggmärgsskada
Arbetsledande assistent:
I den här tjänsten som personlig assistent ingår det ett utökat uppdrag som arbetsledare (personlig samordnare) i assistansen. Det innebär att du i nära samråd med assistansanvändaren (eller legal företrädare) utformar assistansanvändarens personliga assistans enligt intentionerna i LSS angående självbestämmande, valfrihet och personlig integritet.
Förutom att arbetsleda övriga assistenter i enlighet med ovan ser du till så att arbetsmiljön är säker och trygg, du ansvar för schema, medverkar vid rekrytering av nya assistenter och du dokumenterar m.m. Du har ett nära och kontinuerligt samarbete med teamchefen på kontoret som är din närmsta chef. Du får mycket kompetensutbildning, stöd och coaching för att klara av din nyckelposition. Det är ett arvoderat uppdrag.
Arbetstider:
Tjänsten är på 75 % och innebär arbete enligt ett fast schema. Arbetstiderna är förlagda till både dag- och nattpass.
Nattpassen innehåller 7 timmars jour/väntetid.
Vi ser gärna att du är tillgänglig för båda typerna av pass samt kan arbeta varannan helg.
Bemanning:
Det ingår ett utökat (och arvoderat) bemanningsuppdrag i den här tjänsten som innebär att man vissa veckor måste vara anträffbar på annan tid än arbetstid, för att i situationer då ingripande krävs ringa in en vikarie eller själv hoppa in och assistera. Detta är Assistans i Balans sätt att säkerställa att våra uppdragsgivare alltid har en välbekant assistent vid sin sida. Uppdraget delas av alla assistenter som arbetar efter ett regelbundet schema.
Om Assistans i Balans:
Assistans i Balans anordnar - med lång och egen erfarenhet - högkvalitativ personlig assistans till personer med omfattande funktionsnedsättning i enlighet med LSS och Independent Living-rörelsen. Vi vill bidra till en jämlikare värld där alla oavsett funktionsnedsättning ges en möjlighet att leva ett självständigt liv med självbestämmande och självrespekt i fokus. Vår service är nära, personlig och kontinuerlig och vår ambitionsnivå är hög. Alla medarbetare får grundlig introduktion, fortlöpande utbildning, ta del av vårt värderingsarbete, friskvårdsbidrag och trygghet genom kollektivavtal (Fremia - Kommunal).
