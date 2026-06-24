Arbetsledande lokalvårdare till Amerikanska Gymnasiet Essingen
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2026-06-24
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Om Amerikanska Gymnasiet Amerikanska Gymnasiet grundades utifrån en stark pedagogisk idé. Vår ledstjärna är att "vi arbetar för att våra elever och medarbetare skall nå sin fulla potential". Vi arbetar därför med både kunskapsutveckling och personlig utveckling. Vår kultur kännetecknas av tydliga spelregler med omtanke. Vi kallar det "Ramar och Kramar". Skolverksamheten organiseras så att eleverna förbereds för en internationell arbetsmarknad i en snabbt föränderlig värld, i vår logotype kan man därför läsa "Get ready for the world".
Allt som sker på skolan utgår från våra fyra grundvärderingar: Courage, Kindness, Knowledge & Curiosity och Grit. I klassrum och i korridor så kännetecknas möten mellan elever och personal av beteenden som härleds från dessa. Vi arbetar elevnära och sätter alltid elevernas bästa i första rummet.
Om Amerikanska Gymnasiet, Stockholm - Essingen
• Skolan går till hösten in i sitt 6:e läsår.
• Skolan har cirka 600 elever som studerar på Natur- och teknikprogrammet, Ekonomiprogrammet eller det Samhällsvetenskapliga programmet.
• Skolan kännetecknas av ett kompetent lärarlag och en stark gemenskap.
Om rollen
Som arbetsledande lokalvårdare på vår skola har du en viktig roll i att säkerställa en ren, trivsam och välkomnande miljö för både elever och medarbetare. Du ansvarar för den dagliga lokalvården av skolans lokaler samtidigt som du har ett övergripande ansvar för att leda och fördela arbetet inom lokalvården.
I rollen ansvarar du för att planera, prioritera och följa upp det dagliga arbetet för skolans lokalvård, där du arbetsleder en annan medarbetare i teamet. Du säkerställer att arbetet utförs effektivt och med hög kvalitet samt ansvarar för introduktion och samordning av eventuell vikarie vid sjukdom eller annan frånvaro.
Utöver lokalvården bidrar du även till verksamheten genom att vid behov stötta upp som köksbiträde i skolans matsal. Rollen innebär ett nära samarbete med skolledning för att säkerställa att skolans lokaler håller en hög standard och fungerar väl i den dagliga verksamheten.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Daglig städning av klassrum, gemensamma ytor och övriga skollokaler
Arbetsledning och fördelning av arbetsuppgifter inom lokalvården
Planering och uppföljning av det dagliga arbetet för lokalvårdsteamet, samt att vid behov upprätta städschema.
Introduktion och samordning av vikarie vid sjukdom eller annan frånvaro
Säkerställande av kvalitet och rutiner inom lokalvårdsarbetet
Golvvård och periodiskt underhåll
Fönsterputsning
Påfyllning av förbrukningsmaterial
Källsortering och avfallshantering
Anpassad städning vid skolaktiviteter, möten och andra evenemang
Grovstädning och större underhållsinsatser under lovperioder
Vid behov stötta verksamheten som köksbiträde i skolans matsal
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Anställningen inleds med 6 månaders provanställning. Tillträde sker 3 augusti eller enligt överenskommelse. Publiceringsdatum2026-06-24Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete inom lokalvård från liknande verksamhet, exempelvis skola, hotell, vård, kontor eller annan större verksamhet där höga krav ställs på kvalitet, struktur och service. För rollen är det ett krav att du tidigare har arbetat i en arbetsledande funktion inom lokalvård, där du har erfarenhet av att planera, fördela och följa upp det dagliga arbetet samt säkerställa att arbetet utförs med hög kvalitet.
Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, då rollen innebär daglig kommunikation med kollegor, skolledning och elever. Det är meriterande om du också har goda kunskaper i arabiska.
Eftersom du kommer arbeta nära våra elever så är det även meriterande om du tidigare har arbetat i en ledarroll inom ungdomsverksamhet, eller har erfarenhet av arbete med ungdomar i miljöer där relationsskapande, trygghet och ett gott bemötande är en viktig del av uppdraget.
Som person är du strukturerad, ansvarstagande och självgående med en god förmåga att planera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du trivs i en roll där du tar ansvar, leder det dagliga arbetet framåt och säkerställer att verksamheten fungerar väl även vid förändrade förutsättningar.
Eftersom arbetet sker i en skolmiljö är det viktigt att du har hög servicekänsla, god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande. Du är flexibel, lösningsorienterad och har lätt för att anpassa dig efter verksamhetens behov.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 10 juli 2026.
Ansökan sker endast via vår hemsida, ej via mail.
Intervjuer sker löpande och tillsättning av tjänsten kan ske innan ansökningstiden har löpt ut.
Vi har redan tagit ställning till behovet av rekryteringsstöd i denna process och undanber oss därför kontakt från annonsförsäljare, samt rekryterings- och bemanningsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7953172-2069828". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB
(org.nr 559041-5591), https://amerikanskagymnasiet.teamtailor.com
Segelbåtsvägen 9 (visa karta
)
112 64 STOCKHOLM Arbetsplats
Amerikanska Gymnasiet Jobbnummer
9977988