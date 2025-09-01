Arbetsledande kock till Östjemten i Kälarne
Bräcke kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen / Kockjobb / Bräcke Visa alla kockjobb i Bräcke
2025-09-01
, Höganäs
, Ängelholm
, Helsingborg
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bräcke kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen i Bräcke
I Bräcke kommun i Jämtland är du alltid nära äventyr och smultronställen. Gnistrande vinterdagar på skidor såväl som heta sommardagar i båten är vardag för oss som bor här. I Bräcke kommun finns trygga skolor, personlig äldrevård och en mängd små och medelstora företag med idéer och kunskap som skapar värden lokalt och globalt. Goda kommunikationer i stråket mellan Sundsvall och Östersund och en fibertäckning på över 90 procent gör det enkelt att bo, jobba och resa i vår kommun. Här finns en vilja att utvecklas och samtidigt en självklar mentalitet att värna om naturen, kulturen och människorna som bor här. Välkommen till Bräcke kommun - lite närmare!
I arbetslaget vid hotell Östjemten i Kälarne tillagas mat och specialkost, salladsberedning, servering, städning av kök och matsal samt egenkontroll. Vi kommer även att paketera och sköta utskick till olika kunder. Vi lagar och serverar ca 250 portioner varje (skol)dag till våra gäster inom skola, barn- och äldreomsorg. På helgerna servar vi äldreboendet Tallgläntan med ca 120 portioner. Östjemten har även en lunchservering öppet för allmänheten mån - fre mellan 10-13 samt en mindre hotellverksamhet med 7 rum/10 bäddar.Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Förutom att delta i den dagliga matlagningen så ansvarar du som arbetsledare för att:
* Leda och fördela arbetet i köket.
* Bygga ett gott samarbete mot verksamhetens kunder.
* Administrera uppgifter, beställa varor, fakturera, utskick av menyer, sköta egenkontroll m.m.
* Beställa vikarier.
* Leda möten.
* Ha ett nära samarbete med måltidsutvecklare, enhetschef och övriga avdelningar.
* Leda arbetet mot uppsatta mål.KvalifikationerKvalifikationer
Vi förväntar oss att Du har en utbildning till kokerska/kock med inriktning storkök eller motsvarande.
Meriterande är om du har erfarenhet av storkök, kunskap om special- och dietkost samt/eller ledarerfarenhet från restaurang eller storkök.
Du har god samarbetsförmåga, är ansvarsfull, lyhörd och serviceinriktad.
Du arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar sitt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines.
Sätter upp höga mål för sig själv och arbetar hårt och ambitiöst för att nå dessa mål, gör vad som krävs för ett gott resultat.
Du har B-körkort.
ÖVRIGT
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden från bemannings- och rekryteringsföretag om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025-9-SBY". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bräcke kommun
(org.nr 212000-2460) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bräcke kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen Kontakt
Enhetschef
Erik Falbe erik.falbe@bracke.se 0693-16381 Jobbnummer
9484437