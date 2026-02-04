Arbetsledande kallskänka på Sodexo Restaurang Björken
2026-02-04
När du vill att jobbet ska vara mer än bara ett jobb erbjuder vi variation på olika sätt. Hos oss får du vara dig själv! För vi vet att en inkluderande arbetsplats ger framgång och det blir roligare att gå till jobbet. Hos oss får du intressanta och utmanande arbetsuppgifter.
När du vill att jobbet ska vara mer än bara ett jobb erbjuder vi variation på olika sätt. Hos oss får du vara dig själv! För vi vet att en inkluderande arbetsplats ger framgång och det blir roligare att gå till jobbet. Hos oss får du intressanta och utmanande arbetsuppgifter.
Gör skillnad med smakfull catering - Bli en del av vårt team!
Hos oss på Sodexo strävar vi efter att leverera förstklassig service och kulinariska upplevelser. Vi värdesätter hållbarhet, mångfald, och en arbetsmiljö där dina idéer kan blomstra. Vi erbjuder inte bara en arbetsplats, utan en möjlighet att växa och trivas. Är du redo för att ta din karriär och bli en del av något större? Vi söker nu en passionerad och driven arbetsledande kallskänka till vår restaurang på Cytiva.
Om rollen:
Som arbetsledande kallskänka ansvarar du för att arbetsleda, koordinera och leverera exceptionella beställningar, som uppfyller både våra högkvalitativa standarder och hållbarhetsmål. Du spelar en nyckelroll i att säkerställa att alla evenemang blir en gastronomisk framgång.
Dina ansvarsområden inkluderar:
• Planera samt genomföra catering och cafébeställningar.
• Samarbeta med kökschefen och resten av teamet för att utveckla utbudet och specialevent.
• Ansvara för strategisk resursplanering och hantering för att reducera svinn och optimera användning av råvaror genom daglig avstämning.
• Koordinera operativt arbete kring kallskänk och cateringtjänster samt hantera beställningar och leveranser av varor.
• Upprätthålla god kommunikation med kunder och team för att säkerställa att allt genomförs enligt överenskommelser.
• Arbeta enligt HACCP-standarder och bidra till att köket håller god ordning.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av arbetsledning, beställningar och catering inom större verksamhet.
• Är en kreativ och hängiven problemlösare med ett starkt fokus på hållbarhet och kvalitet med kunskap för tradionell och modern matlagning.
• Har organisatorisk förmåga och är bekväm med att leda och samordna team ihop med kökschef och souschef.
• Besitter god kommunikationsförmåga och kan arbeta bra med olika team.
• Är driven och kapabel att hantera flera projekt samtidigt med skarpt fokus.
• Relevanta kunskaper för att kunna hantera våra system.
Vad vi erbjuder:
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö i toppmoderna faciliteter, med möjlighet till personlig och professionell utveckling. Här får du uttrycka din kreativitet dagligen och bidra till våra gästers minnesvärda matupplevelser, tillsammans med ett team som värdesätter hälsa och välbefinnande.Publiceringsdatum2026-02-04Om tjänsten
Detta är en tillsvidareanställning med inledande provanställning. Arbetet är förlagt heltid 100% dagtid.
Sista ansökningsdag är 2 januari.
För denna tjänst kommer vi att genomföra bakgrundskontroll på slutkandidat i samarbete med extern leverantör. Slutkandidaten kommer informeras och efterfrågas om medgivande innan det att bakgrundskontroll genomförs. Observera att alla medarbetare i Sodexo behöver genomföra en identitetsvalidering innan anställning.
Är du den vi söker för att lyfta våra cateringtjänster till nya höjder? Ansök idag för att bli vår nya medarbetare och en viktig del av vårt team!
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är ledande inom mat- och servicetjänster för bättre vardagsupplevelser inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, samt sin hållbara affärsmodell. Med sitt utbud av tjänster möter Sodexo vardagens utmaningar med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och alla som tar del av vår service, samt att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. Vårt syfte är att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla.
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är ledande inom mat- och servicetjänster för bättre vardagsupplevelser inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, samt sin hållbara affärsmodell. Med sitt utbud av tjänster möter Sodexo vardagens utmaningar med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och alla som tar del av vår service, samt att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. Vårt syfte är att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla.
Sodexo är medlem i CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good och DJSI Index. Ersättning
