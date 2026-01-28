Arbetsledande hantverkare / Koordinator till Bammo Bygg & Fastigheter
Bammo AB / Byggjobb / Mölndal Visa alla byggjobb i Mölndal
2026-01-28
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bammo AB i Mölndal
Är du en kommunikativ person med byggteknisk grundförståelse som vill växa i ett expansivt bolag? Vi söker nu en nyckelperson till vårt team i Göteborg!Publiceringsdatum2026-01-28Om företaget
Bammo Bygg & Fastigheter är ett mångsidigt byggföretag med bas i Göteborg. Vi sätter stolthet i att leverera hög kvalitet inom en rad olika discipliner. Vår expertis sträcker sig över:
Bygg & Snickeri
Måleri
Plattsättning
Mur & Puts
Undertak
Golvläggning
Om rollen
Vi söker dig som har en fot i produktionen och en fot i administrationen. Du kommer att fungera som en viktig länk i våra projekt där du arbetar nära våra skickliga hantverkare. Rollen innebär praktiskt arbete kombinerat med ansvar för tidrapportering, dokumentation, mejlkontakt och ritningsläsning.
Eftersom vårt team består av ukrainska hantverkare är rollen i hög grad språkligt fokuserad - du blir bryggan som får kommunikationen att flyta sömlöst.Profil
För att lyckas i rollen ser vi att du är disciplinerad, lärorik och har en god samarbetsförmåga.
Krav för tjänsten:
Språk: Du pratar och skriver svenska obehindrat (krav). Du talar även ukrainska eller ryska flytande (krav) för att kunna kommunicera med vårt team.
Byggkunskap: Du är bekväm med byggtermer och har en grundläggande förståelse för hur byggprocesser fungerar.
Körkort: B-körkort är ett absolut krav (företagsbil finns för tjänsteutövning).
Geografi: Du är bosatt i Storgöteborg då våra projekt huvudsakligen finns här.
Meriterande:
God datorvana (erfarenhet av rapportering och dokumentation).
Kunskaper i engelska.
Erfarenhet av att läsa bygghandlingar och ritningar.
Vi lägger stor vikt vid din personliga inställning. Vi söker dig som vill utvecklas tillsammans med oss och som har viljan att lära dig mer om branschen och företaget på sikt.Så ansöker du
Låter detta som rätt utmaning för dig? Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev där du beskriver din erfarenhet och dina språkkunskaper. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: info@bammo.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bammo AB
(org.nr 556983-5753)
Vassgatan 3 (visa karta
)
415 02 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Brian Merdini info@bammo.se 0700436743 Jobbnummer
9710524