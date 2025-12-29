Arbetsledande förste socialsekreterare till Utredning barn och unga
Botkyrka kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Botkyrka Visa alla socialsekreterarjobb i Botkyrka
2025-12-29
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Botkyrka kommun, Socialförvaltningen i Botkyrka
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Socialförvaltningen ger stöd till Botkyrkaborna och ansvarar för myndighetsutövning, i första hand enligt socialtjänstlagen. Stödet är både för individ och närstående. Socialförvaltningen har ett särskilt ansvar för barn, unga och vuxna i behov av stöd enligt sociallagstiftningen. Vi är ungefär 500 medarbetare som med styrkebaserade arbetssätt ger stöd till Botkyrkaborna på ett jämlikt, rättvist och tryggt sätt.
Läs mer om socialförvaltningen här: https://www.botkyrka.se/dinbastaarbetsplats
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker nu en förste socialsekreterare till vår utredningsenhet Barn och Unga 3.
Utredning barn och unga 3 arbetar med att utreda inkomna anmälningar och ansökningar samt följa upp beviljade insatser rörande barn 0-18 år. Det huvudsakliga uppdraget som förste socialsekreterare är att vägleda och handleda enhetens socialsekreterare i det dagliga arbetet med ärendehandläggning. Du kan även komma att ha egna ärenden.
Du blir en del av vår lilla ledningsgrupp på enheten. Tjänsten har ett utökat delegationsansvar för ärendebeslut.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
- säkerställa att socialsekreterarnas arbete håller hög kvalitét och utgår ifrån de riktlinjer som finns
- säkerställa att bemötandet av brukare är gott samt att beviljade insatser är kostnadseffektiva
- samverka med andra förste socialsekreterare och arbetsledare för att tillsammans utveckla verksamheten
- introducera nya socialsekreterare
- planera och utföra metodstöd
- medverka som stöd i svåra möten
- stötta socialsekreterarna i att prioritera vid hög arbetsbelastning
Vi erbjuder dig
Enheten består av 20 socialsekreterare, en administratör samt en handläggarstödjare.
Med dig blir det tre förste socialsekreterare och enhetschef. Det är tre grupper på enheten där varje förste har ansvar för sin grupp. Gruppen är välfungerande, kompetent och har stor erfarenhet av utredning av barn och unga. I Botkyrka har vi utvecklat en ärendeprocess som innebär ett nära samarbete med vår öppenvård för att erbjuda skräddarsydda insatser för barn och familjer. Teamarbete är en självklarhet såväl inom enheterna som med angränsande enheter och ger möjlighet att skapa positiv skillnad för de människor vi möter.
Socialförvaltningen i Botkyrka är en arbetsplats i framkant. Vi fokuserar på att utveckla både det sociala arbetet och varandra. Hos oss får du en gedigen introduktion och stöd av engagerade, kunniga och hjälpsamma kollegor med mycket humor. Vi är HBTQi-certifierade och satsar på kompetensutveckling. Arbetsmiljön är prioriterad och vi arbetar kontinuerligt med den på enhetsmöten och APT.
Så här säger medarbetarna på Utredning Barn och unga 3 om varför man vill jobba hos oss:
- Arbetet är utmanande, varierande med en mängd olika problemområden i familjerna och omväxlande arbete med små och stora barn
- Närhet till chef och arbetsledning
- En enhet där man trivs och där man arbetar mycket med allas arbetsmiljö
- Att vara en del av Utredning Barn och unga innebär inte endast ett intressant och spännande arbete, utan även att vara en del av grupp i olika åldrar med högt i tak, vi är omtänksamma, ställer upp för varandra och vi har nära till skratt
- Det finns bra möjligheter till utbildningar och föreläsningar
- Man kan kombinera familjelivet med jobbet vilket är en stor fördel
Du som söker till oss
Du har en socionomexamen samt minst 5 års arbetslivserfarenhet med myndighetsutövning för barn och unga. Vi ser även att du har körkort för bil.
Övriga krav för tjänsten är:
- Utbildning i och har arbetat med BBIC.
- Du ska tidigare ha arbetat i en arbetsledande roll inom barn och unga.
- Utbildning i MI och Signs of Safety.
- Du har god kunskap om relevant lagstiftning.
Vi ser det som meriterande:
- Erfarenhet av att arbeta i Procapita och Lifecare.
I rollen som förste socialsekreterare är du en trygg och tydlig förebild i det dagliga arbetet. Samarbete är en självklarhet för dig och du arbetar nära handläggare, kollegor i ledningsfunktion och andra samverkansparter för att nå bästa möjliga resultat för Botkyrkaborna. Du är kreativ och kan hitta lösningar utan för boxen samtidigt som du inte räds att ta in förslag från handläggarna. Vi ser dig som strukturerad, självständig och har förmågan prioritera och organisera för att hitta lösningar anpassade efter den enskildes behov. Det är en självklarhet att ingå i enhetens ledningsgrupp där vi tillsammans arbetar för enhetens bästa.
Du förväntas vara trygg och modig i rollen som myndighetsutövare och beslutsfattare samt vara positiv till utveckling och samarbete.
Du är tydlig i din kommunikation och kan utrycka dig väl språkligt samt skriftligt.
För tjänster på Socialförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontrollPubliceringsdatum2025-12-29Om företaget
Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med bakgrund från hela världen.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.
Vi har goda och trygga arbetsvillkor med kollektivavtal och flera förmåner för att du ska trivas och utvecklas på jobbet. Läs mer här: https://www.botkyrka.se/jobb-och-vuxenutbildning/jobba-hos-oss/vart-arbetsgivarerbjudande
Övrig information
För tjänster inom exempelvis vård-skola-omsorg i Botkyrka kommun behöver du som blivande medarbetare visa utdrag ur Polisens belastningsregister.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och därmed motverka diskriminering.
Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag i samband med denna rekrytering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SN/2025:00504". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka kommun
(org.nr 212000-2882) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Botkyrka kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Malin Dambrinken 0725134190 Jobbnummer
9664372