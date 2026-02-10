Arbetsledande diakon till Växjö domkyrka
Växjö Pastorat / Prästjobb / Växjö Visa alla prästjobb i Växjö
2026-02-10
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växjö Pastorat i Växjö
Svenska kyrkan Växjö har ca 53 000 medlemmar i 11 församlingar inom stad och på landsbygd. Tillsammans är vi ca 230 medarbetare, ett hundratal förtroendevalda och ett stort antal ideella som arbetar vi för visionen - En levande kyrka. Nära livet. Varje dag.Vill du vara med och forma framtidens kyrkoliv i hjärtat av Småland?
Nu kan vi erbjuda en spännande tjänst som arbetsledande diakon i Växjö domkyrka!
Nytt år - ny tjänst?
Vi söker nu en diakon som vill vara med och utveckla det diakonala arbetet med såväl ideella- som anställda medarbetare i Växjö domkyrkoenhet. I tjänsten ingår att möta enskilda människor i och kring kyrkorummet, att leda grupper samt medverka i gudstjänster av olika slag.
Du kommer vara arbetsledare för medarbetarna i sjukhuskyrkan och delar av domkyrkans arbetslag, vara med och utveckla pastoratets samverkan med lokalsamhället i kris- och beredskapsfrågor samt ingå i domkyrkans ledningsgrupp i vilken domkyrkans Församlingsherde, domkyrkokaplan, domkyrkoorganist och Chef för service i Domkyrkoenheten ingår.
Vi söker dig som:
Vi söker dig som är vigd diakon inom Svenska kyrkan, med erfarenhet både av arbete inom församling och gentemot samhällsaktörer såsom kommun, skola, sjukhus, polis m.m.
Du är trygg i dig själv och inger förtroende. Du trivs med variation och har lätt att växla tempo mellan det enskilda mötet och större sammanhang. Hos dig finns ett driv till utveckling och du kan jobba självständigt, men med en tydlig vilja att göra saker tillsammans. Du har en god förmåga att engagera fler i att vara kyrka och vill bidra till att människor i alla åldrar oavsett förkunskaper får möjlighet att växa i tro, gemenskap och olika uppdrag inom församlingen. Stor vikt lägger vi vid personlig lämplighet.
Körkort klass B.
Fakta om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare, heltid
Tillträde: Efter överenskommelse
I samband med rekryteringen begär vi utdrag från belastnings- och misstankeregistret.
Välkommen med din ansökan senast den 8 mars 2026 via vår hemsida www.svenskakyrkan.se/vaxjo/jobbahososs Ersättning
Månlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Pastorat
(org.nr 252004-7701) Arbetsplats
Svenska kyrkan Växjö Jobbnummer
9735239