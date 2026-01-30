Arbetskonsulent till Vetlanda, Clustera Sverige
2026-01-30
Arbetskonsulent till Steg till Arbete i Vetlanda
Om oss
Clustera Sverige AB är en del av APM Group som startades 1994 i Australien. Koncernen har cirka 18 000 medarbetare med verksamhet i 11 länder runt om i världen. APM hjälper över två miljoner människor varje år att leva ett bättre liv och tillhandahåller tjänster med fokus på att få deltagare närmare en anställning eller utbildning.
Verksamheten i Sverige omfattar cirka 140 medarbetare. Clustera levererar arbetsmarknadstjänster och program i hela landet. Vi har ett genuint intresse av att hjälpa människor att komma vidare i både livet och karriären, och under åren har vi gjort det med mycket goda resultat och hög kvalitet.
Vi är ISO-certifierade inom ISO 14001 och ISO 9001.
Vad innebär det att vara en del av Clusteras team?
Clustera är ett etablerat bolag där det är högt i tak och kreativitet och nytänkande välkomnas. Vi ingår i en global koncern med lång erfarenhet från internationella matchningstjänster. Med stabil värdegrund vägleder vi i alla lägen.
På Clustera tror vi på människors förmågor och brinner för att stödja och lyfta dem. Vårt mål i mötet med andra är att motivera och inspirera till nya möjligheter. Det gäller både våra deltagare och samarbetspartners, men även våra medarbetare och samhället i övrigt.
Tjänsten
Det är en spännande tjänst där du kommer att möta en bred målgrupp. Tjänsten, Steg Till Arbete (STA), är ett samarbete med Arbetsförmedlingen, där målet är att deltagarna ska få en arbetsträning och/eller anställning med hjälp av insatsen.
Tjänsten som arbetskonsulent är på heltid. Du ingår i ett team tillsammans med en till arbetskonsulent och en arbetsterapeut. I tjänsten ingår även dokumentation, planering och att utvärdering av resultat. För att trivas i rollen behöver du vara flexibel, ha förmåga att arbeta självständigt såväl som i team och vara van att arbeta med en bred målgrupp. Vi ser gärna att du har intresse av att nätverka.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Behörighetskrav
Som arbetskonsulenten behöver du ha minst två års högskole- eller yrkeshögskoleutbildning på heltid inom sociologi, beteendevetenskap, pedagogik eller medicin samt minst ett års erfarenhet på minst halvtid av individuell eller grupphandledning/coaching av personer med psykisk eller fysisk ohälsa alternativt funktionsvariation under de senaste tre åren. Vi behöver vid förfrågan kunna uppvisa utbildningsintyg samt tjänstgöringsintyg som styrker kraven.
Behärskar svenska språket i tal och skrift.
Vad vi kan erbjuda dig
Clusteras personal är organisationens viktigaste resurs och därför är det självklart att erbjuda en utvecklande och stimulerande roll. Vi drivs av att se människor växa och utvecklas, och därmed vill vi skapa möjlighet för dig att arbeta med det du har passion för. Tillsammans med din coachande chef bygger du din karriär, för att du ska kunna fortsättas att utvecklas och förverkliga dina mål och drömmar!
Placering: Vetlanda.
Antal tjänster: 1 tjänst.
Anställning: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Tjänst: Heltid.
Tillträde: Snarast.
Sista dag att ansöka är 15 februari 2026. Sök gärna tjänsten så snart som möjligt, då intervjuer sker löpande och anställning kan ske innan sista ansökningsdag.
Vid frågor kontakta rekryteringsansvarig Eva-Marie Johansson, eva-marie.johansson@clustera.se Ersättning
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Detta är ett heltidsjobb.
Clustera Sverige AB
(org.nr 556743-1365)
Clustera Jobbnummer
