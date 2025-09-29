Arbetskonsulent till Vägledningsteamet, inriktning dagligverksamhet LSS
Arbetsmarknadsenheten är en enhet i verksamhetsområdet Arbete, Sysselsättning och Integration inom Socialförvaltningen.
Enheten utgörs bland annat av ett vägledningsteam och arbetet utgår från principen "En väg in flera vägar ut". Vägledningsteamet kan beskrivas som en utrednings- och kartläggningsresurs, som tillsammans med individen skapar en planering som leder till arbete eller stadigvarande sysselsättning. I teamet finns idag en arbetskonsulent som tar emot de personer som har beslut om daglig verksamhet enligt LSS. Ambitionen är att fler personer ska få möjlighet att pröva en sysselsättning utanför kommunal verksamhet och om det är möjligt få ett arbete! Dina arbetsuppgifter
Uppdraget är att verkställa beslut om daglig verksamhet i enlighet med LSS, men kan även innefatta byte av daglig verksamhet. Arbetet innefattar upprättande av genomförandeplan och tillhörande dokumentation. Vid nya beslut om daglig verksamhet så startar processen med en kartläggning, som förutom personen även ofta involverar anhörig eller annan företrädare. Efter kartläggningen matchas personen mot kommunal daglig verksamhet eller en så kallad extern placering. När det är aktuellt med en extern placering finns det möjlighet, innan placeringen, till bedömning och utredning i någon av arbetsmarknadsenhetens praktiska verksamheter. Vid extern placering deltar du under introduktionen och därefter sker en kontinuerlig uppföljning. Stöd till individ och arbetsplats ges efter behov.
I arbetsuppgifterna ingår även ackvirera externa platser, med stöd från teamets praktiksamordnare. Du arbetar i nära samverkan med myndigheter och i ett tätt samarbete med övriga professioner i verksamheten. Du kommer också delta i det kontinuerliga utvecklingsarbetet på enheten och inom verksamhetsområdet.Kvalifikationer
Relevant akademisk utbildning, till exempel arbetsterapeut, socialpedagog eller beteendevetenskaplig utbildning.
Du har kunskap om de olika funktionsnedsättningar som innefattas av personkretsarna och erfarenhet av hur ett arbete eller sysselsättning kan anpassas utifrån individuella förutsättningar. Kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa är av stor vikt. Utbildning i till exempel tydliggörande pedagogik och Supported Employment eller liknande är meriterande. Likaså erfarenhet av arbete i daglig verksamhet.
Du har en empatisk förmåga i kombination med ett professionellt bemötande. Du tror på individens förmåga och det är naturligt för dig att bygga förtroendefulla relationer. Du har en stark drivkraft. Tycker om utmaningar och ser möjligheter. I ditt arbete är du flexibel, kreativ och öppen för nya lösningar. Tydlighet och uthållighet kännetecknar din person.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
När du söker tjänst inom Socialförvaltningens verksamheter får du vara beredd på att uppvisa utdrag ur belastningsregistret inför tillsättning av tjänst.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Söker du en tjänst hos oss som omfattas av krigsplacering kommer du få information om det i samband med din anställning.
