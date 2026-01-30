Arbetskonsulent till Enheten för arbete och studier
Södertälje kommun / Sjukgymnastjobb / Södertälje Visa alla sjukgymnastjobb i Södertälje
Vill du vara med och göra skillnad på riktigt - genom att stötta människor att hitta sin riktning, utvecklas och ta steget mot ett hållbart arbete?
Enheten för arbete och studier består av två team, SE-team och IPS-team. Teamen arbetar med evidensbaserade metoden Individuell placering och stöd (IPS), Supported Employment och Supported Education. Metoder som rekommenderas vid arbetsinriktad rehabilitering. Målgrupper i IPS-teamet är personer med psykisk ohälsa, skadligt bruk och beroende och autism. I SE teamet arbetar vi med personer som uppbär försörjningsstöd. Vi arbetar med personer som vill ha stöd att hitta arbete eller studier, ofta i kombination med annat stöd och/eller behandling. Det har visat sig vara en framgångsrik modell där deltagaren får individuellt anpassat stöd baserat på deras behov för att komma tillbaka till arbete eller studier. Med välmatchade arbetsplatser/uppgifter och hållbart stöd fungerar det idag med både arbete och studier. Metoden utgår från "place and train" som innebär att vi i tidigt skede börjar söka efter en arbetsplats.
Vi söker efter en ny kollega som ska vikarierar för en av arbetskonsulenterna som kommer ingå i ett projekt. Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
Du stödjer deltagare utifrån deras egna önskemål, att välja, skaffa och behålla arbete eller/och studier. Stödet utformas individuellt tillsammans med deltagaren, du arbetar med ca 20 deltagare samtidigt. En viktig del av arbetet handlar om att utveckla samarbete med olika arbetsgivare och utveckla sin egen matchningskompetens, matchningen sker mot den öppna arbetsmarknaden. Vi samverkar med både interna och externa aktörer kring personen för att möjliggöra vägen fram till arbete eller studier. Samverkan sker med den försörjande myndigheten, vården och andra stödfunktioner i personens nätverk. Metoden hjälper oss i det dagliga arbetet både med principer för vårt arbete samt en tydlig struktur. Som arbetskonsulent har du möjlighet att påverka planeringen av ditt eget arbete och har variation i det dagliga arbetet. Mycket av arbetet sker utanför kontoret på t ex arbetsgivarbesök, samverkansmöte och möten med deltagare ute i samhället.
I uppdraget ingår dokumentation i dokumenthanteringssystemet Combine. Vi använder Teams som vårt dagliga kommunikationskanal.
Vem är du?
Du har en positiv tilltro till målgruppen och deras utvecklingspotential. Du är trygg i dig själv, lugn och lyhörd. Du gillar att ha ett arbete med variation där mycket av arbetet är "ute på fältet" där du möter både arbetsgivare och andra professioner som du samverkar med. Du har förmågan att skapa goda relationer såväl med våra deltagare som samverkansparters och arbetsgivare. Du är lösningsfokuserad och kreativ och kan anpassa dig till de omständigheter som deltagaren befinner sig, både vid ändringar på arbetsplatsen eller i livet övrigt. Du tycker om att arbeta utifrån evidensbaserade metoder och utvecklas i din professionella roll. Kvalifikationer
• Du är utbildad arbetsterapeut, beteendevetare eller har likvärdig eftergymnasial utbildning
• Du har kunskap om och erfarenhet av att ha arbetat med personer med psykisk ohälsa, autism, beroende och/eller utanförskap.
Meriterande:
• Utbildning inom IPS eller SE
• Utbildning inom Motiverande samtal (MI)
• Kunskap om arbetsmarknad och näringsliv
• Utbildning eller kunskaper om BIP-studien och dess resultat
• Körkort Dina personliga egenskaper
• Nyfikenhet och öppenhet
• Du ser det som en rolig utmaning att leta och matcha arbetsplatser
• Du har god samarbetsförmåga och tycker om att skapa relationer
• Du har en förmåga att se varje persons individuella behov och styrkor och anpassar ditt bemötande och arbetssätt utifrån det.
• Du har god förmåga i att planera, strukturera och prioritera ditt arbete.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Hos oss hittar du ett kreativt arbete med stora möjlighet att göra skillnad!
Du får ta del av metodhandledning individuellt och i grupp samt andra kompetenshöjande insatser. Du välkomnas in i en utvecklingsinriktad arbetsgrupp med positiva och engagerade kollegor! Vi finns i trivsamma lokaler centralt i Södertälje.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen till oss! Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Kontakt
Gruppledare
Helena Berggren helena.berggren@sodertalje.se 0852303993 Jobbnummer
9713353