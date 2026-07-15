Arbetskonsulent på Arbetsmarknadsenheten i Tyresö kommun
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2026-07-15
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Vad vi gör och vill
Vi söker två arbetskonsulenter till Arbetsmarknadsenheten (AME). Hos oss får du en bred och meningsfull roll där du coachar vuxna Tyresöbor mot arbete eller studier. Vårt mål är att fler Tyresöbor ska ta steget ut i arbetslivet.
Arbetsmarknadsenheten finns till för Tyresöbor som behöver extra stöd på vägen till arbete, studier eller annan ersättning och vi driver även kommunens feriejobbsprocess för ungdomar. Vi utgår alltid från att alla vill och kan bidra på arbetsmarknaden och vårt arbete vilar på ett par tydliga principer: arbets- och studiefokus från dag ett, att individen själv äger sin planering och vi finns som stöd och bollplank. Vi arbetar utifrån evidensbaserade metoder som motiverande samtal, Supported employment, Supported education och Case management.Publiceringsdatum2026-07-15Om tjänsten
Som arbetskonsulent arbetar du bland annat med detta:
Coachning till arbete och studier.Du möter Tyresöbor som behöver stöd på vägen mot arbete, studier eller annan ersättning. Tillsammans kartlägger ni nuläge och nästa steg, sätter upp en arbetsmarknadsplanering och följer den kontinuerligt. Du bygger relationer där individen känns trygg och delaktig, samtidigt som du håller riktningen mot målet: självförsörjning genom arbete eller studier.
Arbetsgivarkontakt. Du arbetar aktivt med arbetsgivarkontakter. Du tycker om att upparbeta nya samarbeten med arbetsgivare, underhålla och bibehålla befintliga arbetsgivarkontakter, sälja in deltagare till arbetsgivare, arbeta med matchningar som blir bra för både Tyresöbor och arbetsgivare samt arbeta med att stötta vid start av praktik och anställningar för att dessa ska hålla och bli anställningar i längden.
Gruppaktiviteter. Du arbetar även med att hålla gruppaktiviteter med fokus på att våra Tyresöbor ska ta nästa steg till arbete och studier.
Feriejobb. En av tjänsterna kommer även att under del av året vara del i arbetet med kommunens feriejobbsprocess. Detta innebär att söka upp och bygga relationer med arbetsplatser inom kommunen, föreningslivet och näringslivet för att skapa fler feriejobbsplatser. Samt att matcha ut ungdomar (16–17 år) till rätt plats utifrån deras förutsättningar och särskilda behov. Det innebär även administrativa arbetsuppgifter i digitala system, såsom matchning, dokumentation och uppföljning samt administration kring löneutbetalningar.
Tjänsterna är på enheten som helhet och innebär att vara med i och driva utvecklingsarbete där exakta arbetsuppgifter kan komma att variera över tid utifrån verksamhetens behov och utveckling.
Som kommun stärker vi också vårt gemensamma arbete med Utvecklande medarbetarskap – ett koncept och förhållningssätt som bygger på nyfikenhet, ansvarstagande, samarbete och mod att pröva nya idéer. Hos oss får du möjlighet att påverka, utvecklas och tillsammans med dina kollegor skapa de bästa lösningarna för våra kommuninvånare och verksamheten.
Vem är du?
Du har en akademisk utbildning, t.ex. inom socialt arbete, beteendevetenskap, personal/HR, pedagogisk utbildning, studie- och yrkesvägledning eller annan inriktning vi bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av vägledning, coachning, rekrytering eller liknande arbete mot arbetsmarknaden.
Du tycker om att stötta människor ut i arbetsliv eller studier, bygga relationer och arbeta med arbetsgivarkontakter. Du är även intresserad av att hålla gruppaktiviteter. Som person är du gärna strukturerad och trivs med att driva processer, samtidigt som du är flexibel när vardagen kräver det. Du är samarbetsinriktad, prestigelös och trivs i ett team där vi hjälps åt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av Arbetsförmedlingens processer eller av evidensbaserade metoder som motiverande samtal (MI), Supported employment (SE), Supported Education (SEd) eller Case management (CM).
Det är även meriterande om du talar fler språk än svenska/engelska, t.ex. arabiska, dari, persiska, tigrinja och somaliska.
Välkommen med din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan senast 12 augusti. Intervjuer kommer att genomföras från 24 augusti.
Har du några frågor? Kontakta oss via mejl eller telefon:
13-17 juli samt 10-12 augusti:
Enhetschef Sofia Runebrand: Sofia.Runebrand@tyreso.se
, 08-578 282 62
20-31 juli:
Avdelningschef Lisa Lönegård: lisa.lonegard@tyreso.se
, 08-578 292 82
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer
Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.tyreso.se/jobba-hos-oss.html.
Vid anställning kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret. Begär ut ett digitalt registerutdrag för att underlätta i rekryteringsprocessen.
Om Tyresö
Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss − här trivs nya tankar!
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens uppdrag är att på olika sätt hjälpa Tyresöbor som är i behov av extra stöd. Våra uppgifter omfattar bland annat barn- och ungdomsvården, missbruksvården, socialpsykiatri samt familjerätt och ekonomiskt bistånd till familjer och enskilda. Förvaltningen ansvarar dessutom för integration av nyanlända samt stöd och vägledning till personer som står utanför arbetsmarknaden.
Vi som arbetar här har alltid individen i fokus och samverkar för att uppnå bästa resultat. Som medarbetare hos oss gör du en viktig insats för samhället – och dina medmänniskor.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tyresö Kommun
(org.nr 212000-0092), https://www.tyreso.se
Tyresö kommun (visa karta
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135 81 TYRESÖ Arbetsplats
Tyresö kommun Jobbnummer
10003437