Arbetskonsulent med inriktning mot det kommunala aktivitetsansvaret KAA
2026-02-13
I Hallsbergs kommun är alla välkomna, oavsett vem man är, var man kommer från och vart man är på väg. Hallsberg har bra kommunikationer, naturnära boende, bra förskola och grundskola samt gymnasium. Hallsberg befinner sig i ett expansivt läge med nyproduktion av bostäder samt etablering av nya företag. I kommunen bor ca 16 000 invånare. Nu söker vi en KAA-handläggare till Arbetsmarknad -och Integrationsenheten.
Om verksamheten
Arbetsmarknad -och Integrationsenheten i Hallsbergs kommun söker nu en KAA-handläggare till vår arbetsmarknadsenhet. Som KAA-handläggare ansvarar du för mottagande och planering för insatser med syfte att motivera och stärka barn/ungdomar och unga vuxna som har avslutat eller inte påbörjat gymnasiestudier.
Kommunen har en skyldighet att löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som tillhör målgruppen för aktivitetsansvaret är sysselsatta. Kommunen ska erbjuda ungdomarna lämpliga individuella åtgärder. I första hand ska åtgärderna syfta till att ungdomarna börjar på eller återupptar en utbildning, i andra hand att de får en annan sysselsättning som exempelvis arbete.Publiceringsdatum2026-02-13Dina arbetsuppgifter
I din roll som KAA-handläggare kommer du ha ett nära samarbete med de skolor som våra ungdomar är/har varit inskrivna vid. Du kommer ha mycket fokus på att motivera och söka upp målgruppen för att upprätta handlingsplaner med mål- och delmål, med fokus på återinträde till studier/praktik eller arbete. Du behöver även oftast involvera föräldrar och vårdnadshavare för att ni tillsammans ska kunna ge det stöd som behövs. I arbetsuppgifterna ingår även att dokumentera i verksamhetssystem och att rapportera statistik till SCB.
Inom verksamheten på Arbetsmarknad -och Integrationsenheten finns även kommunens integrationsarbete och arbetsmarknadsinsatser för kommuninvånare och du kommer ingå i en arbetsgrupp med tre arbetskonsulenter.Kvalifikationer
Vi söker dig med Universitetsutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten samt arbetslivserfarenhet inom arbetsmarknad. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med ungdomar och att du har lätt för att möta och prata med barn och unga. Som person är du serviceinriktad, lyhörd och du behöver vara bra på att hitta lösningar i stället för hinder. Du är både en självständig problemlösare och en person som har lätt för att samarbeta och bygga nya relationer. Du är flexibel och har lätt att lära dig nya saker. Personlig lämplighet för tjänsten kommer bedömas. Erfarenhet av arbete med unga vuxna är meriterande liksom en akademisk grundutbildning som bedöms lämplig för uppdraget. Du har ett strukturerat arbetssätt och förmåga att möta människor med olika bakgrund. Vidare behöver du ha god kunskap i svenska språket både i tal och skrift.
B Körkort för manuell bil erfordras.
Medarbetarskap i Hallsbergs kommun
Som medarbetare i Hallsbergs kommun förväntas du aktivt arbeta tillsammans med andra för att nå kommunens mål.
Viktiga grundpelare i medarbetarskapet i Hallsbergs kommun är att ta ansvar och bidra till helheten, vara hjälpsam och lösningsorienterad, respektera kompetens och olika perspektiv samt att ha en öppen och tydlig kommunikation.Övrig information
Anställningen är en tidsbegränsad anställning under ett år.
Sysselsättningsgrad 80%
Tillträde snarast och intervjuer sker löpande.
Hallsbergs kommun erbjuder friskvårdsbidrag samt möjlighet till förmånscykel och semesterväxling.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 2026-03-01.
Varmt välkommen med din ansökan!
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via rekryteringssystemet. Kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga.
Fackliga företrädare nås via kommunens kontaktcenter Hallsbergs kommun, 0582-685000
Innan erbjudande om anställning inom Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Du beställer själv ett utdrag från polisens hemsida, "Kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret". Ersättning
Verksamhetschef Arbetsmarknad och Integration
Maria Berggren maria.berggren@hallsberg.se 0582-685170 Jobbnummer
