Arbetskonsulent/Insatshandläggare till Verksamheten för funktionshinder
2026-01-08
I Hallsbergs kommun är alla välkomna, oavsett vem man är, var man kommer från och vart man är på väg. Hallsberg har bra kommunikationer, naturnära boende, bra förskola och grundskola samt gymnasium. Hallsberg befinner sig i ett expansivt läge med nyproduktion av bostäder samt etablering av nya företag. I kommunen bor ca 16 000 invånare. Vill du ha ett stimulerande och ansvarsfullt arbete? Verksamheten för funktionshinder söker en engagerad och kunnig arbetskonsulent som vill stötta personer att på sikt nå arbete eller studier.
Om verksamheten
Verksamheten för funktionshinder består av enheter som gruppbostäder, daglig verksamhet, personlig assistans, korttidstillsyn för ungdomar och socialpsykiatri. Enheterna är spridda inom kommunen och ledning, administration och arbetskonsulent har sitt kontor i centrala Hallsberg.Publiceringsdatum2026-01-08Dina arbetsuppgifter
Som arbetskonsulent verkställer du beslut om daglig verksamhet och sysselsättning i extern verksamhet. Du arbetar kontinuerligt med att stötta personer att göra stegförflyttningar mot studier eller den reguljära arbetsmarknaden.
En viktig del i arbetet är att stötta personerna till delaktighet och eget ansvar. Som arbetskonsulent upprättar du, tillsammans med deltagaren, den genomförandeplan som ligger till grund för arbetet. En stor del av arbetet handlar om att etablera kontakter med näringslivet för att möjliggöra externa placeringar med god kvalitet. Du kommer också ha nära kontakt med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, studie- och yrkesvägledare samt socialtjänst.
I uppdraget ingår även att verkställa och följa upp vissa LSS-insatser för barn och unga. Besluten verkställs hos externa aktörer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
• Relevant högskoleutbildning så som socionom och beteendevetare
• Goda kunskaper om olika funktionsnedsättningar samt psykiskt ohälsa och vad det kan få för konsekvenser i vardagen
• Du kan uttrycka dig väl i svenska, både i tal och skrift.
• Du har god datavana
• Du har goda kunskaper i social dokumentation (verksamhetssystem Lifecare)
• Du har B-körkort för manuell växellåda
Som person är du flexibel och positiv. För att lyckas med uppdraget är det viktigt att du har lätt för att skapa förtroendefulla kontakter och relationer med människor och att du har god initiativförmåga, är målfokuserad och prestigelös. Det är viktigt att du är ansvarstagande och kan arbeta självständigt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Du har kunskaper i processen från handläggning till beslut och verkställighet.
• Du har tidigare erfarenheter av att etablera och vårda kontakter med näringslivet.
• Du har utbildning i och kan tillämpa metoden MI.
Medarbetarskap i Hallsbergs kommun
Som medarbetare i Hallsbergs kommun förväntas du aktivt arbeta tillsammans med andra för att nå kommunens mål.
Viktiga grundpelare i medarbetarskapet i Hallsbergs kommun är att ta ansvar och bidra till helheten, vara hjälpsam och lösningsorienterad, respektera kompetens och olika perspektiv samt att ha en öppen och tydlig kommunikation.Övrig information
Anställningen är vikariat under ett år med goda möjligheter till förlängning. Tillträde sker enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt.
Sysselsättningsgrad 100%
Hallsbergs kommun erbjuder friskvårdsbidrag samt möjlighet till förmånscykel och semesterväxling.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 2026-01-30.
Intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Varmt välkommen med din ansökan!
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via rekryteringssystemet. Kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga.
Vi undanber oss alla kontakter av annonserings- eller rekryteringsföretag i samband med denna annons.
Fackliga företrädare nås via kommunens kontaktcenter Hallsbergs kommun, 0582-685000
Innan erbjudande om anställning inom Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Du beställer själv ett utdrag från polisens hemsida, "Kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret". Ersättning
Månadslön.
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hallsbergs kommun
(org.nr 212000-1926) Kontakt
Arbetskonsulent
Björn Kung bjorn.kung@hallsberg.se Jobbnummer
9673487