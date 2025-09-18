Arbetskonsulent i uppdraget Steg till Arbete
2025-09-18
AKG Sverige söker Arbetskonsulent till värdeskapande uppdrag - Steg till Arbete!
AKG Sverige AB (fd Jobfind Sverige) är ett dynamiskt företag som har vuxit snabbt, från cirka 15 medarbetare år 2023 till över 170 engagerade kollegor idag. Som en del av Angus Knight Group, en global aktör inom utbildning, anställning och samhällstjänster, är vi dedikerade till att göra en positiv skillnad för individer och samhällen. Vi arbetar för att bredda deltagarnas perspektiv på arbetsmarknaden och karriärmöjligheter, med fokus på deltagarnas behov och utveckling.
Steg till Arbete (STA) är en värdefull och kvalitativ tjänst som Arbetsförmedlingen upphandlar med yttersta mål att i en sammanhållen process identifiera resurser och stödbehov samt stärka och utveckla deltagaren med målet att börja ett arbete eller en utbildning.
Målgruppen befinner sig av olika anledningar utanför arbetsmarknaden och behöver anpassade arbetsförberedande insatser för att uppnå självförsörjning.
Läs mer om uppdraget här
Ditt huvuduppdrag blir att ansvara för att deltagarna i uppdraget ska öka sin aktivitetsnivå och därmed uppnå målet med tjänsten att närma sig ett arbete eller utbildning.
Ansvarsområden:
• Schemaläggning och planering av arbete med deltagare
• Genomföra kompetenskartläggning i vilken deltagarens kompetenser, förutsättningar och intressen kopplade till arbetsmarknaden ska synliggöras
• Ge stöd vid aktivitetsutförande
• Coacha och stötta i uppdraget och ute på reell arbetsplats
• Variera aktivitet och stöd utifrån deltagares behov med fokus på dennes bakgrund, förutsättningar, behov - kopplat till dennes fokusyrke
• Genom föreläsning och individuella samtal gå igenom olika självstärkande områden
• Ansvar för uppföljningar på deltagarnas arbetsprövningsplats
• Ansvar för att de gemensamt uppsatta målen efter varje delmoment av tjänsten följs upp och dokumenteras
• Samverkan med kollegor så som leg. Arbetsterapeut, Studie- och yrkesvägledare samt Språkstöd
• Samverkan och dialog med Arbetsförmedlingen på lokal nivå
För att lyckas i ditt uppdrag bedömer vi att du behöver ha en bred erfarenhetsbank kring ovan delar och har tillgång till en gedigen egen verktygslåda att hämta kunskap och arbetssätt från.
Du bär ansvar för vår återrapportering till kund varför stor fallenhet för dokumentation kommer att underlätta ditt arbete. Uppdraget innefattar många kontakter inom och utanför organisationen behöver du ha lätt för att skapa förtroendefulla relationer med människor.
Vi på AKG Sverige arbetar teambaserat och i rollen som Arbetskonsultent ansvarar du tillsammans med leg. Arbetsterapeut för att säkra att vi genom våra interna processer bedriver en leverans vi är stolta över och du är en del i det löpande utvecklingsarbetet.
Din arbetsvardag kommer vara flexibel, utmanande och mycket värdeskapande!
Eftersom rollen innebär många kontakter inom och utanför organisationen behöver du ha lätt för att skapa förtroendefulla relationer med människor.
I medarbetarskapet hos AKG Sverige vilar en förväntan om att var och en, dvs DU själv, tar ansvar för att öka din självkännedom om vilka förutsättningar du behöver för att må bra och lyckas i ditt arbete - och vågar kommunicera dessa till dina kollegor. Då kan vi tillsammans klara det mesta!
Vi på AKG Sverige värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna kandidater som utöver ovan profil bidrar med olika bakgrund och livserfarenhet till våra team!
Grundläggande kompetenskrav
• Minst 2 års högskole- eller yrkeshögskoleutbildning på heltid inom sociologi, beteendevetenskap, pedagogik eller medicin
• 1 års erfarenhet på minst halvtid av individuell eller grupphandledning/coachning av personer med psykisk eller fysisk ohälsa alternativt funktionsnedsättning under de senaste 3 åren.
Anställningsvillkor
• Tillsvidareanställning med 6 mån provanställning
• Omfattning heltid
• Individuell lönesättning
• Start efter överenskommelse
Arbetsglädje och välmående
Önskar du arbeta på distans? I den här tjänsten finnas möjlighet att arbeta hemifrån viss del av din arbetstid och vi erbjuder även andra möjligheter att öka välmående och arbetsglädje så som friskvård med mera.
Känns ovan beskrivningar rätt för dig?
Då vill vi gärna ha med dig "onboard" - varmt välkommen med din ansökan!
För frågor kring tjänsten maila ansvarig Rekryterare.
