Arbetsinstruktör till Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen
Botkyrka kommun, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens arbetsmarknadsåtgärder, daglig verksamhet, vuxenutbildning och frågor som rör högre utbildning, till exempel yrkeshögskoleutbildningar och andra eftergymnasiala utbildningar. Vårt mål är att ge Botkyrkaborna bra förutsättningar att komma ut i studier, arbete och sysselsättning. Vi är 330 medarbetare som arbetar för att möjliggöra att fler medborgare når egenförsörjning.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vill du bidra med din professionella kompetens i en verksamhet som skapar reella möjligheter till arbete och studier för Botkyrkabor? Vi söker sex arbetsinstruktörer som vill vara med och bygga upp Arbetsmarknadsenhetens nya arbetssätt inom ramen för ReBootkyrka och det kommande aktivitetskravet.
I rollen som arbetsinstruktör arbetar du nära deltagarna i den dagliga verksamheten och har ett operativt ansvar för att planera, leda och följa upp det praktiska arbetet. Du instruerar, handleder och stöttar deltagarna i deras arbetsmoment och skapar förutsättningar för lärande i vardagen. Arbetet sker i nära samverkan med bland annat arbetsterapeut, arbetsmarknadscoacher, gruppaktivitetsledare och andra kollegor, där dina observationer och återkopplingar är en viktig del av individens fortsatta planering.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
- leda och fördela det praktiska arbetet i den dagliga verksamheten samt instruera deltagarna i arbetsmoment med ansvar för kvalitet och säkerhet
- handleda deltagare med behov av särskilt stöd praktiskt med fokus på att träna grundläggande arbetsförmågor såsom att hålla tider, följa instruktioner, samarbeta och upprätthålla rutiner samt utveckla kompetenser
- skapa en trygg, strukturerad och anpassad arbetsmiljö i enlighet med verksamhetens behov
- samarbeta med arbetsterapeut för att anpassa arbetsmoment, arbetssätt och hjälpmedel utifrån individens förutsättningar
- observera och dokumentera deltagarnas närvaro, engagemang och praktiska utveckling samt återkoppla detta till ansvariga
- ansvara för att ställa i ordning lokaler, verktyg och material inom ditt verksamhetsområde.
Tjänsten innebär vardagsnära arbete med deltagare som har behov av olika nivåer av stöd där din närvaro, tydlighet och förmåga att skapa struktur är avgörande i arbetsplatsförlagda aktiviteter med mera. Du har en viktig roll i att bidra till progression, trygghet och utveckling i deltagarnas väg mot arbete eller annan relevant nästa insats.
Vi erbjuder dig
Du blir en del av en ny enhet inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen som är under uppbyggnad. Här arbetar arbetsinstruktörer, arbetsterapeuter och andra professioner tillsammans för att skapa insatser för deltagare både i grupp och individuellt. Arbetet präglas av ett nära samarbete där den praktiska vardagen är en central del av individens utveckling, och där dialog och gemensam planering är viktiga för att skapa sammanhang och progression.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i din handledarroll och vara med och forma arbetssätt i en verksamhet som befinner sig i uppbyggnad. Du ges förutsättningar att fördjupa din kompetens inom handledarskap, anpassning av arbetsuppgifter och arbete med personer som har behov av extra stöd. I takt med att verksamheten utvecklas finns möjlighet att ta ett större ansvar inom befintlig roll exempelvis metodutveckling, introduktion av nya deltagare eller särskilda inriktningar kopplade till verksamhetens olika aktiviteter.
Du som söker till oss
Du har slutförd gymnasieutbildning samt relevant yrkeserfarenhet enligt ställda krav. Du har erfarenhet av att arbeta nära människor i en handledande eller arbetsledande roll och är trygg i att stödja individer som kan ha behov av extra struktur och stöd i sin vardag.
Övriga krav:
Erfarenhet av att handleda, instruera eller arbetsleda andra, primärt personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
- Erfarenhet av att arbeta med ett tydligt och lågaffektivt bemötande.
- Erfarenhet av att arbeta strukturerat och tydligt i din kommunikation.
- Erfarenhet av praktiskt arbete där du har arbetat operativt och sida vid sida med deltagare eller brukare.
- Erfarenhet av att observera, dokumentera och återkoppla deltagares närvaro och praktiska utveckling till kollegor.
Vi ser det som meriterande om du har:
- Utbildning inom pedagogik, handledarskap eller socialt arbete.
- Erfarenhet av arbete inom arbetsmarknadsinsatser, daglig verksamhet eller liknande verksamheter.
- Erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättning eller andra stödbehov.
- Erfarenhet av fastighetsnära tjänster eller markskötsel.
- Erfarenhet av produktionsverksamhet.
- Erfarenhet av serviceverksamheter. Erfarenhet av cirkulär ekonomi.
För att lyckas i rollen behöver du vara samarbetsorienterad och trivas med att arbeta nära arbetsterapeut, arbetsmarknadscoach och andra kollegor i det dagliga arbetet. Du delar observationer, tar emot vägledning och anpassar ditt arbetssätt för att skapa en gemensam struktur kring deltagaren. Du behöver också vara relationsskapande och kunna bygga trygga, professionella kontakter med deltagare som kan ha behov av extra stöd. I möten där motivationen varierar eller där rutiner är svåra att följa använder du ett stabilt och tydligt förhållningssätt som skapar trygghet över tid.
Rollen kräver att du är strukturerad och kan hålla ordning på arbetsmoment, rutiner och dokumentation. Du arbetar systematiskt i vardagen och säkerställer att deltagarnas närvaro, utveckling och behov följs upp på ett tydligt sätt.
Eftersom verksamheten är under uppbyggnad behöver du även vara kreativ och kunna hitta praktiska lösningar i stunden. Du bidrar till att utveckla arbetssätt, anpassa moment och skapa miljöer som stödjer deltagarnas progression mot arbete eller nästa insats. Ersättning
