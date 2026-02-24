Arbetshandledare till Vägen in - Naturbaserad kompetens för arbetslivet
2026-02-24
Medborgarskolan finns över hela landet och våra kurser och kulturaktiviteter engagerar varje år närmare en miljon deltagare. Vår verksamhet är öppen för alla. Vår ambition är att stimulera till kunskapssökande, eget skapande och samhällsengagemang. Vi förenar trivsamma lärandeformer med höga krav på kvalitet och kompetens.
Medborgarskolan region Syd är en ideell förening som förutom traditionell folkbildning även bedriver eftergymnasiala utbildningar, yrkesutbildningar (YH-utbildning och KU-utbildning), företagsutbildningar samt är leverantörer av Arbetsförmedlingens tjänst Rusta och Matcha i Helsingborg och Eslöv. Läs mer om Medborgarskolan region Syds verksamheter på www.medborgarskolan.se
Vill du göra skillnad för människor som står långt från arbetsmarknaden? Nu söker vi en engagerad socialpedagog eller du som har utbildning och erfarenhet som bedöms likvärdig till det ESF-finansierade projektet Vägen in!
Om projektet
Vägen in är ett unikt projekt där långtidsarbetslösa och personer med försörjningsstöd får möjlighet att ta steget mot arbete genom naturbaserade insatser. Projektet genomförs i samverkan mellan Bjuvs kommun, Åstorps kommun, Medborgarskolan och Åstorps Turistförening under perioden 2026 till 2028.
Genom arbete i natur- och utemiljöer får deltagarna pröva arbetslivet i verkliga sammanhang, utan krav på tidigare utbildning eller språkkunskaper. Arbetsuppgifterna är kopplade till gröna näringar, natur- och kulturmiljövård samt skötsel av utemiljöer medborgarskolan.se.Publiceringsdatum2026-02-24Arbetsuppgifter
I projektet kommer du att:
• Rekrytera och informera deltagare genom kartläggningssamtal på socialkontor, AME och SFI.
• Stötta och motivera deltagare genom hela processen - från introduktion till avslut.
• Handleda och stödja både deltagare och arbetsgivare ute på arbetsplatserna.
• Matcha deltagare mot praktik, studier och arbete.
• Dokumentera och rapportera närvaro, progression och avvikelser
• Arrangera studiebesök på arbetsplatser och folkhögskolor
• Stödja med jobbsökande, CV-skrivning och mässbesök
Vi söker dig som harKvalifikationer
• Utbildning som socialpedagog eller annan likvärdig erfarenhet och utbildning
• B-körkort och tillgång till bil
• Intresse för gröna näringar och naturbaserat arbete
• Goda kontakter och kännedom till föreningslivet, den idéburna sektorn i Åstorp och Bjuvs kommun.
• Förmåga att vara utomhus året om med en grupp deltagare
• Fysiskt aktiv och "hands on"-inställning
• Kunskap om Supported Employment och Motiverande samtal (MI)
Meriterande:
• Språkkunskaper i t.ex. arabiska
• Erfarenhet av BIP, CM eller KBT-baserade metoder
Vi erbjuder
En meningsfull roll där du får arbeta nära människor i förändring, med naturen som både arbetsmiljö och lärmiljö. Du blir en del av ett engagerat team som tillsammans skapar långsiktiga vägar till arbete och delaktighet medborgarskolan.se.
För kännedom: Tjänsten är på 50 % möjligen 75 % visstidsanställning - med 6 månader provanställning
Kontakt och ansökan
Tjänsten kommer tillsättas snarast efter överenskommelse, vilket kan innebära innan annonstiden har gått ut, så vänta inte med att ansöka.
För mer information om tjänsten, kontakta:
Cesar Vargas, E-postadress: cesar.vargas@medborgarskolan.se
Välkommen med din ansökan!
Medborgarskolan är ett studieförbund med ett brett kursutbud, stor musikverksamhet och samarbete med föreningar och grupper inom många olika ämnen. Deltagarna är i alla åldrar och med olika bakgrunder och intressen. Ersättning
Enligt kollektivavtal och överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studieförbundet Medborgarskolan Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Medborgarskolan Kontakt
Verksamhetschef
Cesar Vargas cesar.vargas@medborgarskolan.se Jobbnummer
9760111