Arbetshandledare till sommarens feriepraktikanter i Huddinge kommun!
Huddinge kommun, Arbetsmarknadsenheten / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Huddinge Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Huddinge
2026-02-10
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Huddinge kommun, Arbetsmarknadsenheten i Huddinge
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Vi på Huddinge kommun är måna om att våra medarbetare har hög integritet, ett etiskt förhållningssätt och agerar professionellt. Som ett kvalitativt led i vår rekryteringsprocess kan vi, med kandidatens samtycke, komma att genomföra bakgrundskontroller samt begära registerutdrag på våra slutkandidater.
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för arbetsmarknadsinsatser, ekonomiskt bistånd, mottagande av nyanlända och kvotflyktingar samt gymnasieskola, vuxenutbildning och feriepraktik.
Om arbetet:
Arbetshandledare för ungdomsgrupper i Huddinge kommun.
Vi söker fyra engagerade arbetshandledare som ska leda, motivera och inspirera ungdomar under sin feriepraktik i sommar. Anställningen är mellan den 8 juni till den 22 augusti.
Ditt huvuduppdrag är leda arbetet för ungdomarna i grupp. Tillsammans kommer ni bland annat rusta upp utemiljöer, delta i olika fritidsaktiviteter, stötta arbeten inom kök och caféverksamheter samt ta hand om de offentliga miljöerna som vid badstränder m.fl..
Du är en person som skapar trygghet och en god stämning för ungdomarna med din positiva energi, samtidigt som du leder och stöttar arbetet för att samarbeta med övriga arbetsledare på de olika arbetsplatserna. Du trivs med ett varierat arbete.
Om dig:
Du är en engagerad och lösningsorienterad person som trivs med att handleda och stötta unga i deras första arbetslivserfarenhet. Du tar initiativ, skapar struktur och motiverar feriepraktikanterna att utvecklas i sina arbetsuppgifter. Med god kommunikationsförmåga och samarbetsvilja bidrar du till en positiv och lärorik arbetsmiljö. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Kvalifikationskrav:
• Gymnasial utbildning
• B-körkort
• Erfarenhet inom café, handel eller fritidsaktiviteter där kundkontakt och service varit en aktiv del av arbetet
Vi begär in utdrag ur Polisens belastningsregistret i enlighet med Huddinge kommuns rutiner i samband med anställning.
Upplysningar:
Vid frågor om tjänsten, kontakta Mirjam Hallström, mirjam.hallstrom@huddinge.se
(mailto:mirjam.hallstrom@huddinge.se
)
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post.
Välkommen in med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C303488". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge kommun
(org.nr 212000-0068) Arbetsplats
Huddinge kommun, Arbetsmarknadsenheten Kontakt
Metodutvecklare Arbetsmarknadsenheten
Mirjam Hallström mirjam.hallstrom@huddinge.se Jobbnummer
9733058