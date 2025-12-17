Arbetshandledare till Företag och kultur, daglig verksamhet LSS
2025-12-17
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
Erikshjälpen söker arbetshandledare! Vi söker dig som är empatisk, driven och snabbt kan sätta dig in i andras perspektiv. Tjänsten är ett föräldravikariat på ca 1 år inom Företag och kultur daglig verksamhet LSS. Har du erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning och brinner för omsorg, service och stöd? Då är det här jobbet för dig!
Om Erikshjälpen
Erikshjälpen är en daglig verksamhet som ligger centralt i Boländerna med närhet till både tåg och bussförbindelser. Här arbetar idag två arbetshandledare tillsammans med tolv deltagare. Arbetet varierar efter säsong och består bland annat av sortering, prissättning och paketering av gåvor som skänks till Erikshjälpen. Deltagarna arbetar självständigt med stöd och handledning från arbetshandledarna, som alltid finns till hands för att ge vägledning och skapa förutsättningar för att varje person ska kunna utföra sina uppgifter så självständigt som möjligt.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som arbetshandledare ger du individuellt stöd och service enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) utifrån varje deltagares biståndsbeslut. Målet är att skapa förutsättningar för ett så självständigt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt anpassat efter individens behov, önskemål och förutsättningar.
Du ansvarar också för att kvalitet och måluppfyllelse säkerställs enligt beställning, genomförandeplan och styrdokument. Arbetet innebär att använda lågaffektivt bemötande, skapa struktur och trygghet samt främja delaktighet. Du kommer att arbeta med personer som har olika typer av funktionsnedsättningar.Publiceringsdatum2025-12-17Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har undersköterskeutbildning, examen från barn- och fritidsprogrammet eller annan relevant utbildning.
• Har erfarenhet av daglig verksamhet eller boende och arbetat med personer med funktionsnedsättning.
• Har goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.
Det är meriterande om du har:
• Pedagogisk utbildning eller utbildning inom kommunikation som exempelvis AKK, kunskaper inom lågaffektivt bemötande eller motiverande samtal.
• Erfarenhet av arbete i butik eller liknande.
Som person är du lugn, stabil och fokuserar på rätt saker även i stressade situationer. Du har god samarbetsförmåga och kommunicerar på ett lyhört och konstruktivt sätt. Dessutom kan du snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Jobbet passar dig som planerar, organiserar och prioriterar arbetet effektivt samt håller tidsramar.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen kontakta: Therese Marincic, verksamhetschef, 018-727 21 37
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 04
Har du frågor gällande registrering av din ansökan kontakta rekryteringsenheten: 018-727 80 18.
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska skyddad yrkestitel. För att få använda titeln undersköterska behöver du uppvisa bevis från Socialstyrelsen eller intyg att du varit tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023. Du som har undersköterskeutbildning men saknar bevis eller intyg kan under en övergångsperiod få titeln omvårdnadsassistent.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
