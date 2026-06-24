Arbetshandledare till daglig verksamhet, Återvinningsbutiken
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2026-06-24
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Vård och omsorg i Trosa kommun har under många år bedrivit verksamhet i framkant där kvalitén är hög och medarbetarna engagerade. Vi ger individcentrerad omvårdnad där du får arbeta med något av det bästa och mest berikande som finns – att tillgodose våra medborgares individuella behov av vård och omsorg så att de ska känna trygghet och meningsfullhet.
Vill du kombinera pedagogiskt arbete med hållbarhet, återbruk och delaktighet? Då kan detta vara tjänsten för dig.
På Återvinningsbutiken erbjuder vi daglig verksamhet enligt LSS och sysselsättning enligt SoL. Tillsammans med våra deltagare driver vi en uppskattad butik där återbruk, gemenskap och utveckling står i fokus. Genom meningsfulla arbetsuppgifter, hälsofrämjande aktiviteter och delaktighet i samhället skapar vi förutsättningar för varje individ att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.
VAD INNEBÄR DITT UPPDRAG SOM ARBETSHANDLEDARE?
Hos oss får du arbeta i en verksamhet där social hållbarhet möter miljömässig hållbarhet. Genom återbruk, arbete i butiksmiljö och meningsfull sysselsättning bidrar du till både individers utveckling och ett mer hållbart samhälle. Som arbetshandledare planerar, leder och deltar du i det dagliga arbetet tillsammans med deltagarna. Du skapar struktur, motiverar och ger individuellt stöd utifrån varje persons behov och förutsättningar.
Arbetet innebär bland annat att:
handleda deltagare i butikens olika arbetsuppgifter
skapa delaktighet, utveckling och meningsfull sysselsättning
dokumentera och följa upp insatser utifrån genomförandeplaner
samarbeta med kollegor, stödpedagog och andra relevanta aktörer
bidra till verksamhetens kvalitets- och utvecklingsarbete
VEM SÖKER VI?
Du som söker har:
dokumenterad utbildning inom vård och omsorg med inriktning mot LSS eller annan likvärdig utbildning
erfarenhet av arbete med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/eller inom socialpsykiatri
god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
god data- och dokumentationsvana
B-körkort
Det är meriterande om du har utbildning i och/eller erfarenhet av:
Tydliggörande pedagogik
Lågaffektivt bemötande
MI (Motiverande samtal)
Supported Employment
Som person är du trygg, ansvarstagande och har en personlig mognad som gör att du kan skapa förtroendefulla relationer. Du har en positiv grundsyn, ett genuint engagemang för målgruppen och ett pedagogiskt förhållningssätt där du anpassar stödet efter individens behov och förutsättningar.
Du har erfarenhet av att ge ett strukturerat och individanpassat stöd och trivs med att arbeta tillsammans med andra. Du bidrar aktivt till ett gott samarbete, stöttar dina kollegor och bemöter deltagare, anhöriga och samarbetspartners med respekt och lyhördhet.
Arbetet kräver att du kan behålla lugnet, vara flexibel och hitta lösningar även när förutsättningarna förändras. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
VAD ERBJUDER VI?
Ett meningsfullt arbete med en arbetsplats som värnar om både dig som medarbetare och dem vi är till för. Hos oss får du bland annat:
Friskvårdsbidrag och hälsofrämjande aktiviteter via Sunt Liv
Förstärkt tjänstepension som ger dig mer
Trygga villkor med kollektivavtal och försäkringar
Extra ersättning om du blir förälder (och/eller sjuk)
Möjlighet till kompetensutveckling och stöd i din yrkesroll
Nära ledarskap, korta beslutsvägar och ett meningsfullt samhällsuppdrag
Ledarutvecklingsprogram för våra blivande ledare
Introduktionsdag för alla nyanställda
Goda pendlingsmöjligheter och gratis parkering
Läs mer om våra förmåner i broschyren om vårt https://extra.skr.se/download/18.18f9f5a61926b4a1e532618/1728397193467/Sag-hej-till-ditt-kollektivavtal-2024.pdf
INFORMATION OM ANSTÄLLNINGEN
Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
REGISTERUTDRAG
Den som erbjuds tjänst inom Vård- och omsorgskontoret i Trosa kommun ska visa upp utdrag ur sitt belastningsregister. Ett sådant utdrag behöver beställas av personen själv, via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/.
ÖVRIGT
Vi arbetar med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till intervju redan innan sista ansökningsdatum gått ut.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Varmt välkommen med din ansökan till Trosa kommun! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trosa Kommun
(org.nr 212000-2957), https://www.trosa.se/
619 80 TROSA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trosa kommun Kontakt
Gruppchef
Jessica Wride jessica.wride@trosa.se +46739735056 Jobbnummer
9976176