Arbetshandledare till Arbetsmarknadsverksamheten - Forshaga kommun
2026-02-23
Varmt välkommen till Forshaga kommun!
Vi är cirka 1000 medarbetare vars gemensamma uppdrag är att skapa en bra plats att bo, leva och verka. I vår vision "Forshaga kommun 2040 - varmt välkommen" står principerna bakom mänskliga rättigheter i centrum. Här ska alla känna sig välkomna, trygga och inkluderade. Tillsammans gör vi skillnad för våra invånare - varje dag!
Forshaga kommun är en del av Karlstadsregionen i södra Värmland, vackert beläget längs Klarälven. Här bor runt 11 500 invånare med närhet till natur, fritidsaktiviteter, service och kultur. Hos oss har du möjlighet att leva ett tryggt liv rikt på upplevelser i ditt eget tempo. Tillsammans skapar vi en plats med hjärtat på rätta stället att komma hem till!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och känner stolthet, engagemang och delaktighet. Vi vill erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor så att du vill stanna kvar och utvecklas tillsammans med oss. Som anställd hos oss har du tillgång till en rad olika förmåner för bland annat hälsa, friskvård och ledigheter.
Förvaltningens uppdrag är att erbjuda vuxna vägledning och utbildning i det livslånga lärandet. Inom förvaltningen finns också vägledning och stöd till vuxnas individutveckling mot en egen försörjning. Förvaltningen ansvarar för integration och samordnar även arbetsmarknadspolitiska åtgärder.Publiceringsdatum2026-02-23Beskrivning
Vill du göra verklig skillnad för människor som står långt från arbetsmarknaden? Är du praktiskt lagd, relationsskapande och motiveras av att se individers utveckling? Då kan detta vara rätt tjänst för dig.
Arbetsmarknadsverksamheten tillhör enheten Individ och utveckling (IU) och arbetar för att stötta individer att närma sig och nå egen försörjning. Verksamheten vänder sig i första hand till personer med ekonomiskt bistånd som är i behov av arbetslivsinriktade insatser.
Våra verksamheter är föränderliga men arbetsplatsen är i dagsläget förlagd till vår secondhandbutik i Deje, med tillhörande arbetsstationer. Placering, arbetsuppgifter och arbetstider kan komma att variera över tid utifrån verksamhetens behov.Dina arbetsuppgifter
Som arbetshandledare ansvarar du för planering och det dagliga operativa arbetet i verksamheten och dess lokal. Du ger anpassad handledning och stöd till deltagare på plats och skapar förutsättningar för lärande på en arbetsplats, med målet att deltagarna ska göra stegförflyttningar mot arbete eller studier.
Arbetet sker i nära samarbete med andra professioner såsom arbetskonsulent, ungdomskonsulent och samordnare.
Du ansvarar för att deltagarnas arbetsträning och praktik är utvecklande och att individuella handlingsplaner följs. Uppdraget kombinerar individuellt stöd och utvecklingsarbete samt skapandet av en arbetsplats med så reella arbetsförhållanden som möjligt.
Målgruppen består ofta av personer som står långt från arbetsmarknaden och är i behov av omfattande stöd och anpassningar. Det innebär att du behöver kunna stötta, vägleda och samtidigt utmana med den enskilde individens utveckling i fokus.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socialpedagog, behandlingsassistent eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Har minst två års erfarenhet av socialt arbete och av att handleda personer i någon form samt god fysisk förmåga då arbetet innebär lyft och praktiska moment.
Du behöver har B-körkort och kunna köra med släp.
För att lyckas i rollen ser vi att du är praktiskt lagd, flexibel och kreativ.
Arbetet kräver att du trygg i dig själv, pedagogisk, strukturerad och självgående. Du behöver också ha förmåga att motivera till förändring.
Hos oss blir du en del av enheten Individ och utveckling där vi efterlever Forshaga kommuns värdegrund och arbetar med aktivt medarbetarskap. Vi värnar om att lyckas tillsammans och stöttar varandra i våra uppdrag.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete med arbetsmarknadsinsatser samt utbildning i Supported Employment och/eller Motiverande samtal (MI).Anställningsvillkor
Provanställning om 6 månader med omfattning 100 % samt möjlighet till tillsvidareanställning.
Från 2026-06-01 eller enligt överenskommet.
Välkommen med din ansökan! Vi vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg på vår hemsida. Information om hur vi hanterar dina personuppgifter finner du https://www.forshaga.se/GDPR
Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
