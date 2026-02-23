Arbetshandledare (Produktionsledare) till Verksamhetsområde Saltvik
Kriminalvården, VO Saltvik / Chefsjobb / Härnösand Visa alla chefsjobb i Härnösand
2026-02-23
, Mark
, Kramfors
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, VO Saltvik i Härnösand
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Saltvik omfattar anstalterna Saltvik, Härnösand och Ljustadalen samt häktet Saltvik. Inom verksamhetsområdet finns en stor bredd från den öppna kvinnoanstalten Ljustadalen till den slutna anstalten Saltvik som utöver normalavdelningar också har en av landets tre säkerhetsenheter. Även anstalten Härnösand är en sluten anstalt. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare m fl. De intagna är sysselsatta med utbildning, olika behandlingsprogram eller arbetar inom anstalternas förpackning/montering, tvätteri eller träindustri. Till anstalten respektive häktet Saltvik tar du dig enkelt med buss eller med bil och parkerar på vår personalparkering. Anstalten Härnösand ligger mitt i tätorten med goda bussförbindelser och personalparkering. Anstalten Ljustadalen ligger strax utanför Birsta och erbjuder också personalparkering och möjlighet till goda bussförbindelser.
Vi söker nu tre produktionsledare till verksamhetsområde Saltvik som vill jobba nära människor i en meningsfull och praktisk vardag.Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Du blir anställd som produktionsledare vilket i praktiken innebär att du i ditt arbete kommer att handleda klienter i deras sysselsättning och arbetsträning i vår produktion. Din placering blir på anstalten Saltvik eller anstalten Härnösand. På anstalten Saltviks produktion har vi en mekanisk verkstad, tvätt, textil, montering och förpackningsavdelning där vi bland annat tillverkar produkter åt externa kunder och all interntjänsteutrustning till Kriminalvården. På anstalten Härnösand arbetar klienter inom snickeri, digitaltryck, textil, montering och tvätt.
I ditt dagliga arbete har du direktkontakt med våra klienter och bidrar till deras lärande och utveckling. Kriminalvårdens återfallsförebyggande arbete har som målsättning att de intagna under sin verkställighet ska bryta den onda cirkeln och där fyller sysselsättningen en viktig funktion. En del klienter har begränsad arbetslivserfarenhet och huvudsyftet med verksamheten är att bidra till lärande men också vara en del i den sociala träningen. Att arbeta som produktionsledare hos oss i Kriminalvården passar dig som vill ha ett meningsfullt arbete.
Genom din kunskap och erfarenhet bidrar du till att fler klienter kommer bättre ut efter sin verkställighet. Sysselsättningen påverkar klienternas framtida möjligheter till anställning efter frigivning liksom att kunna vara självförsörjande utan kriminalitet.
Anställningen påbörjas med en lokal introduktion på 3 veckor.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har självinsikt. Du har lätt för att samarbeta med andra människor och har väl grundade och tydliga värderingar. I stressituationer är du lugn, stabil och kontrollerad. Du har förmågan att göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och anpassar ditt sätt att förmedla budskap utifrån mottagares förutsättningar. Du ska även ha en fysisk status som möjliggör att agera fysiskt om situationen så kräver.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.
* Erfarenhet av att handleda andra i arbete
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
* God datorvana
Det är meriterande om du har:
* Arbetslivserfarenhet av att arbeta och handleda i produktion så som textil, snickeri och förpackning
* Erfarenhet av att arbeta med kvalitetsledningssystemet ISO 9001
* Arbetslivserfarenhet från kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, pedagogiskt arbete, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete
* Arbetslivserfarenhet av orderhantering och produktutveckling
* B-körkort
Intervjuerna planeras att hållas fysiskt på plats under v. 12 och v.13.
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C307478". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, VO Saltvik Kontakt
Kriminalvårdsinspektör
Martin Bergström Martin.Bergsten@kriminalvarden.se Jobbnummer
9756532