Arbetshandledare med inriktning djur till Vårviks Gård
2025-10-29
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Om arbetsplatsen
Vårviks Gård är en del av Arbetsmarknadsenhetens Förberedande enhet och här bedrivs praktisk verksamhet för deltagare som av olika anledningar befinner sig långt från ordinarie arbetsmarknad.
Kopplad till verksamheten finns tre arbetshandledare med olika inriktningar och en djuransvarig, samt en kurator som fördelar sin tjänst över Förberedande enhetens samtliga verksamheter.Publiceringsdatum2025-10-29Dina arbetsuppgifter
Din uppgift som arbetshandledare blir att arbeta tätt tillsammans med deltagarna i det dagliga arbetet och instruera och coacha dem i genomförandet av arbetsuppgifterna, i kombination med motiverande samtal. Arbetsuppgifterna som deltagarna på gården utför är varierande och kopplade till gårdsskötsel såsom djurskötsel, odling samt en del renoveringsarbeten enligt gammal tradition. På gården finns hästar, grisar, får, getter, kor, fjäderfän, kaniner och katter.
Parallellt med utförandet av arbetsuppgifter identifierar du utvecklingsområden hos deltagarna och skapar möjligheter för dem att träna sig på dessa. Detta ser vi som en viktig del i deltagarens process till att bli mer anställningsbar och kunna ta nästa steg mot egenförsörjning. Du kommer att behöva kunna säkerställa att arbetsmomenten anpassas utifrån deltagarnas individuella behov, samt även anpassa ditt pedagogiska förhållningssätt i hur du lär ut de olika arbetsmomenten. Arbetet sker hela tiden med deltagaren i centrum och kräver att du är närvarande i verksamheten tillsammans med deltagaren.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom socialpedagogik, beteendevetenskap eller annan relevant utbildning för yrket. Du behöver ha arbetslivserfarenhet av att handleda personer med behov av extra stöd, t.ex. personer som lever med psykisk ohälsa, neuropsykiatriska diagnoser eller olika fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar. Du kan sammanställa enklare arbetsförmågebedömningar och har således god dokumentationsvana och språkbruk.
Som arbetshandledare med inriktning djur krävs kunskap, erfarenhet och intresse för lantbruksdjur. Du kommer att tillsammans med kollega att ansvara för djurens välmående och hantering och på ett pedagogiskt sätt lära ut och handleda deltagare i de olika arbetsmomenten. Har du kunskap och erfarenhet av Grön rehab eller Naturunderstödd rehabilitering (NUR) är detta meriterande. B-körkort är ett krav.
Förberedande enheten står inför utveckling av såväl verksamheter som arbetssätt och du kommer vara en del i att fortsätta utveckla det arbetet som påbörjats. Därav behöver du drivas av att arbeta med verksamhetsutveckling och att hitta nya lösningar. För att trivas hos oss behöver du ha en hög grad av självständighet och ansvarstagande, kunna samarbeta med kollegor och samarbetspartners och ha en hög tilltro till individens förmåga. Då vi bedriver verksamhet med djur behöver du kunna vara flexibel i situationer som påverkar djurens välmående.
Beredskapsarbete vissa helgdagar förekommer.
Vi erbjuder
• Ett meningsfullt arbete där du får vara med och bidra till att fler människor hittar en plats på arbetsmarknaden
• En kombination av socialt arbete och praktiskt arbete
• Möjlighet till kompetensutveckling
• En arbetsplats som är under utveckling och där nytänkande värdesätts
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Åsa Gad, Enhetschef 0520-497910
