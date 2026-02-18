Arbetshandledare inom Daglig verksamhet och Daglig sysselsättning-Vikariat
I rollen som Arbetshandledare utgår du från deltagarnas behov och ger stöd under arbetsdagen i olika uppgifter och utgår från ett salutogent förhållningssätt, för att motivera till utveckling, för att stärka och bibehålla förmågor.
Vi erbjuder ett varierande och flexibelt arbete, där du kommer att ha en basplacering, men samtidigt arbeta flexibelt inom enheten.
Du kommer att
• handleda och stödja deltagare i dagliga aktiviteter och arbetsuppgifter
• verka för att bibehålla individens förmågor, hälsa och livskvalité
• skapa struktur, tydlighet och trygghet i verksamheten
• arbeta mot ökad självständighet, delaktighet och arbetsförmåga
• upprätta genomförandeplaner med deltagaren i fokus och med uppföljningar som kontaktman
• medverka i planering, uppföljning och dokumentation enligt gällande lagstiftning
• samverka med exempelvis handläggare, arbetsgivare och andra professioner
• arbeta stödjande, utvecklande med kreativitet och motivationsskapande.
Du måste ha
• minst gymnasialutbildning inom socialt arbete, vård och omsorg, pedagogiskt arbete eller annan likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget
• erfarenhet av pedagogiskt arbete och arbete med personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är meriterande.
• god förmåga att uttrycka dig i svenska i tal och skrift.
• god datavana
• B-körkort.
Det är meriterande om du också har
• erfarenhet av att ge stöd till individer med funktionsvariation samt ha kunskap om olika funktionsnedsättningar.
Vi vill att du
• har god samarbetsförmåga
• har personlig mognad
• är lösningsorienterad
• är initiativtagande
• är relationsskapande
• är kreativ.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om Vansbro kommun
Hos oss är var och en av oss en viktig del i helheten! Vansbro kommun kan erbjuda dig ett meningsfullt arbete med goda arbetsvillkor och ständigt lärande. Vi är övertygade om att engagerade medarbetare skapar bättre trivsel och resultat på arbetsplatsen, därför är det viktigt för oss att du känner dig delaktig i vår utveckling av verksamheten och stolthet över den verksamhet som vi tillsammans skapar för våra medborgare i Vansbro kommun.
Vansbro kommun är den lilla kommunen med det stora innehållet. Längs älven sträcker sig kommunens lokalsamhällen Äppelbo, Vansbro, Dala-Järna och Nås med kringliggande byar i de västra delarna av Dalarna. I Vansbro kommun är vi mycket stolta över bredden inom näringslivet som skapar en mycket god arbetsmarknad med ett brett och rikt föreningsliv samt god kommunal service i samtliga kommundelar. Hos oss finns en närhet och enkelhet som ger stora möjligheter till livskvalité.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss på Lediga jobb - Vansbro kommun (https://www.vansbro.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html)
Vansbro kommun erbjuder friskvårdsbidrag, semesterdagsväxling samt busskort till förmånligt pris.
