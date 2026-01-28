Arbetshandledare/gruppledaransvar till ny verksamhet Gårdskälsgatan DV
Vill du vara med och bygga upp en helt ny daglig verksamhet från grunden? Vi söker tre arbetshandledare och en arbetshandledare med gruppledaransvar till Gårdskälsgatans nya verksamhet.
Under våren öppnar vi en helt ny daglig verksamhet på Gårdskälsgatan i Skiftinge. Här skapar vi en trygg, kreativ och utvecklande miljö för personer med autism och intellektuell funktionsnedsättning. Nu söker vi dig som vill vara med från allra första början - forma arbetssätt, bygga struktur och bidra till en verksamhet där varje individ får en meningsfull vardag. Du blir en del av en engagerad arbetsgrupp där vi arbetar nära deltagarna, en person i taget, med fokus på relation, förståelse och individens dagsform. Hos oss får du utrymme att tänka nytt, vara kreativ och bidra till att skapa något riktigt bra.
Som arbetshandledare arbetar du med att skapa tydlighet, struktur och förutsägbarhet i vardagen. Du utformar stimulerande aktiviteter utifrån individens behov, intressen och förmågor och bedriver ett pedagogiskt arbete enligt PFA och lågaffektivt bemötande. I rollen ingår även att ge stöd i kommunikation, socialt samspel, personlig omvårdnad och dagliga rutiner samt att samarbeta med nätverket runt deltagarna.
För rollen med gruppledaransvar ingår även att leda och fördela det dagliga arbetet i arbetsgruppen, samtidigt som du genom ditt ledarskap stöttar och motiverar dina kollegor. Du blir en viktig del av teamet och samarbetar nära enhetschef och dina kollegor på verksamheterna. Du hanterar administrativa uppgifter och du ser till att vikarier tillsätts vid behov i nära samarbete med vår vikariesamordnare. Du har också ansvar för introduktion vid nyanställningar och ett helhetsperspektiv i fokus. Då detta är en ny roll så kommer den att utvecklas med tiden utifrån behov och dialog med enhetschef.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en avslutad och godkänd gymnasieutbildning, gärna som undersköterska, barnskötare eller elevassistent. Du har minst två års aktuell erfarenhet av arbete med personer med intellektuella, fysiska och/eller psykiska funktionsvariationer. Du är van att använda IT och att dokumentera. Det är positivt om du har utbildning i PFA (pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt)och EBP (evidensbaserad praktik) samt erfarenhet av att använda metoderna i praktiken.
Du får gärna ha erfarenhet av att möta personer med utåtagerande beteende och personer som kommunicerar med alternativ kommunikation. Då tunga arbetsuppgifter och fysisk aktivitet förekommer, ser vi att du har en god fysisk förmåga och gärna ett B körkort för transport till utflykter och liknande.
För tjänsten med gruppledaransvar är det meriterande om du har gått en ledarskapsutbildning eller haft någon form av samordnande roll. Du behöver också ha en god förmåga att planera din tid, prioriterar uppgifter och ser till att verksamheten fungerar smidigt och tryggt för både brukare och anhöriga. Dagen förändras hela tiden, du behöver anpassa och prioritera så det är viktigt att du kan vara flexibel.
Oavsett vilken roll du söker är du en lugn och trygg person med stort tålamod och god förmåga att förstå andra människors behov. Du drivs av att skapa utveckling och trivs i en miljö där du får vara delaktig, tänka nytt och bidra till att bygga upp en verksamhet från grunden. Vi söker dig som har hög ansvarskänsla, kan arbeta självständigt och är noggrann, lösningsfokuserad och stresstålig. Du har även god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team.
Är du den trygga och engagerade person vi söker? Sök tjänsten redan idag.
ÖVRIGT
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar cirka 3 300 medarbetare i nästan 70 olika professioner. Tillsammans möjliggör vi att Eskilstunas äldre och personer med funktionsnedsättning kan leva tryggt och självständigt.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
