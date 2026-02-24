Arbetschef på Anfras byggarbetsplatser i Norrbotten
Anfra är en mångsidig aktör inom betong- och infrastrukturbyggande i norra Sverige och Finland, med över 250 yrkespersoner anställda. Vår kärnkompetens omfattar platsgjutna betongkonstruktioner, konstruktionsplanering samt infrastrukturarbeten för industri-, företags- och offentliga projekt. Vi är specialiserade på industribyggande och energirelaterad infrastruktur.
Som ett innovativt, snabbväxande företag som modigt förnyar byggbranschen, erbjuder vi våra experter breda möjligheter till utveckling. Vår smidiga arbetsvardag stöds av en platt organisationsstruktur, modernt ledarskap och agila arbetssätt. Certifikat inom ledarskap, kvalitet och miljö skapar en grund för ett ansvarsfullt agerande i vardagen. Du känner igen en Anfra-medarbetare på våra värderingar - glädje, öppenhet, tydlighet och omtanke - som styr allt vi gör på kontoret och på byggarbetsplatsen.
Hos Anfra är förändring inte ett undantag - det är ett normaltillstånd drivet av tillväxt, och något som motiverar våra medarbetare. Vi växer snabbt, och det märks: projekten ökar, arbetssätt förändras och roller utvecklas. Här kommer du inte att göra samma sak dag efter dag eller år efter år - i stället lär du dig, anpassar dig och utvecklas kontinuerligt tillsammans med oss. Vi söker inte perfektion, utan modet att nyfiket ta dig an det nya - på så sätt bygger vi varje dag ett lite bättre Anfra.
Bli arbetschef på våra byggarbetsplatser i Norrbotten!
Vad handlar det om?
Vi söker en arbetschef för en tillsvidareanställning, med placering i vårt kommande kontor i Luleå. Som arbetschef ansvarar du för ledning och övervakning av tilldelade byggarbetsplatser i rollen som förman till platscheferna. Du ansvarar för den övergripande projektkoordineringen, inklusive uppföljning av kvalitet och arbetssäkerhet, samt tidsplaner och budgetar. Du stödjer även försäljningen, deltar i avtalsförhandlingar och sköter upphandlingar. Arbetet sker i nära samarbete med Anfras team, kunden och underentreprenörer. Du får en bra start i jobbet genom Anfras omfattande introduktionsprogram.
Tjänsten är på heltid och tillsvidare, med start enligt överenskommelse under våren/sommaren. Tjänsten omfattas av kollektivavtalet för tjänstemän inom byggbranschen. Arbetsuppgifterna kräver resberedskap, eftersom du kommer att göra långa dagsresor och övernattningsresor till byggarbetsplatser varannan vecka.
Den tänkta löneramen är cirka 50 000-70 000 SEK + bonusar.
Vad behöver finnas i din verktygslåda?
Du har minst cirka fem års erfarenhet från byggbranschen, särskilt inom betong- och markbyggnad, god förståelse för byggarbetsplatsledning samt en stark vilja och förmåga att utvecklas som ledare. Du kan ha en bakgrund som byggnadsingenjör, civilingenjör inom byggteknik, byggmästare eller byggnadstekniker. Du har goda IT-kunskaper som gör att du smidigt hanterar byggarbetsplatsens administrativa uppgifter och kliver modigt in i Anfras digitala utvecklingsresa i byggbranschen.
Eftersom vi verkar i en internationell miljö kommunicerar du obehindrat både muntligt och skriftligt på svenska och engelska. Kunskaper i finska är en fördel. Oavsett språk är du en bra person och samarbetar smidigt med olika intressenter.
Du är en utvecklingsinriktad lagspelare, och Anfras värderingar - glädje, öppenhet, tydlighet och omtanke - speglar också ditt sätt att arbeta. Vardagen i ett växande företag och ett starkt team är fartfylld och givande, så vi tror att du också kommer att trivas hos oss om du drivs av engagemang och att utmana dig själv.
Du är nyfiken på nya arbetssätt och motiveras av möjligheter som kommer med tillväxt, samtidigt som du är uthållig i utmanande situationer. Du har en ständig vilja att lära dig nytt och förmåga att anpassa dig till förändringar utan rädsla - för det du lärde dig i går kan redan vara föråldrat i morgon. Framför allt ser du det som meningsfullt att få lämna ditt yrkeskunniga avtryck på Anfras utveckling.
Nyfiken på att bli en del av Anfra?
Du kan ansöka till Anfras team via vår karriärsida senast den 15.3.2026!
Vi granskar ansökningar löpande och tillsätter tjänsten så snart vi hittar rätt person. Vår rekryteringsprocess ser ut så här:
Visa intresse för att bli en Anfra-medarbetare genom att skicka in din ansökan via vår enkla ansökningsplattform (kolla själv om du inte tror oss!)
Utöver rekryteringsproffs använder vi automatisering och artificiell intelligens i vår process. Om grunderna stämmer, kontaktar vi dig för ett introduktionssamtal.
Utvalda kandidater får möjlighet att presentera sig vidare genom personlighetsbedömning och förmågetester (görs självständigt vid lämplig tidpunkt).
Baserat på detta har vi redan bra information och kallar lämpliga kandidater till fortsatta träffar med Anfra-teamet för att höra mer om vår verksamhet.
Allt stämmer? Då återstår bara handslag - välkommen till Anfras toppteam!
Om du har frågor kan du kontakta produktionschef Tomi Pahkala på tomi.pahkala@anfra.fi
eller personalchef Tuomo Hilliaho på tuomo.hilliaho@anfra.fi
