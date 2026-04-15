Arbetschef Anläggning - nyckelroll i ett lönsamt och expansivt bolag
Vill du ta en ledande roll där du får kombinera affärsmässighet, ledarskap och strategiskt ansvar i en välmående verksamhet på tillväxtresa? Här får du en nyckelroll i ett entreprenörsdrivet bolag med stark framåtanda, där beslutsvägarna är korta och ambitionerna höga. Du kliver in i ett sammanhang där tryggt ledarskap, affärsmässighet och laganda går hand i hand. För rätt person finns stora möjligheter att utvecklas - både i rollen och vidare inom en expansiv koncern.

Publiceringsdatum
2026-04-15

Arbetsuppgifter
I rollen leder du en grupp inom anläggningsområdet med ansvar för verksamhetens resultat, struktur och utveckling. Du leder genom andra och säkerställer att organisationen arbetar effektivt, lönsamt och i linje med uppsatta mål och riktlinjer. Du ingår i ledningsgruppen och arbetar nära VD, med ett tydligt ansvar för att utveckla både verksamheten och dina medarbetare.
Ditt ansvar omfattar bland annat:
• Helhetsansvar för ekonomi, resultat och kostnadsstyrning
• Leda och utveckla platschefer och deras organisationer
• Säkerställa att projekt drivs med rätt kvalitet, planering och riskhantering
• Arbeta aktivt med uppföljning, prognoser och ekonomiska analyser
• Säkerställa att avtal, regelverk och branschkrav efterlevs
• Driva struktur, arbetssätt och förbättringsinitiativ i verksamheten
• Skapa förutsättningar för en säker och välfungerande arbetsmiljö
Rollen innebär ett tydligt mandat att påverka organisation, arbetssätt och prioriteringar, med fokus på långsiktig stabilitet och lönsam tillväxt. Rollen präglas av ett entreprenöriellt arbetssätt där du, tillsammans med ditt team, tar ett gemensamt ansvar för helheten. Det innebär att du är nära verksamheten och kliver in där det behövs - oavsett om det handlar om strategiska frågor eller operativa utmaningar.Profil
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare med stark affärsförståelse och ett genuint engagemang för både människor och resultat. Du har erfarenhet från en ledande roll inom bygg/ anläggningsbranschen och är van att fatta beslut som påverkar både människor och affär.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
• Har erfarenhet av att leda chefer och större team
• Har goda kunskaper inom ekonomi, uppföljning och resultatansvar
• Har förståelse för entreprenadjuridik och avtal i projektverksamhet
• Är strukturerad och trygg i att hantera komplexa frågeställningar
• Är en trygg, tydlig och närvarande ledare som skapar förtroende
• Trivs i en miljö där förutsättningar kan förändras och där du behöver vara lösningsorienterad
Som person är du prestigelös och har ett naturligt sätt att skapa engagemang omkring dig. Du förstår värdet av att vara nära verksamheten och tvekar inte att kavla upp ärmarna när situationen kräver det - samtidigt som du behåller helhetsperspektivet och driver affären framåt. Det är meriterande om du har ett etablerat kontaktnät inom branschen och en god förståelse för marknadens aktörer, då det bidrar till din förmåga att navigera affären och skapa långsiktiga relationer.
Övrig information
• Placeringsort: Stockholm (med huvudkontor i Nacka)
• Start: Enligt överenskommelse
• Varaktighet: Tillsvidare
• Arbetstid: Kontorstider
• Lön: enligt överenskommelse
Vår kund har valt att samarbeta med Maxkompetens i denna rekryteringsprocess. Har du frågor angående tjänsten så kontakta gärna ansvarig rekryterare på Maxkompetens, anders.gustavsson@maxkompetens.se
Urval och intervjuer kommer ske löpande i denna process så ansök gärna på www.maxkompetens.se
redan idag!
Ansökningar via e-post mottages ej på grund av GDPR.
Välkommen med din ansökan!
Om Maxkompetens
På Maxkompetens matchar vi människor med möjligheter. Vi är en helhetspartner inom rekrytering, bemanning och HR-stöd. Sedan 2003 har vi hjälpt över 26 000 personer att ta nästa steg i arbetslivet - från första jobbet till nästa karriärkliv.
Vi samarbetar årligen med 150st företag över hela Sverige, främst inom industri, Teknik & IT, Lager & Logistik Bygg & Fastighet samt Ekonomi & Finans. Vi är specialister på att hitta rätt kompetens och personlighet till rätt möjlighet.
Maxkompetens har regionkontor i Stockholm, Växjö och Kristianstad och vi är ett auktoriserat rekrytering- och bemanningsföretag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Så ansöker du
