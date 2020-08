Arbete som marknadsundersökare i butik (H&M) och (Cirkle-K) i di - Nya Remarkable Retail Marketing Sweden AB - Butikssäljarjobb i Linköping

Prenumerera på nya jobb hos Nya Remarkable Retail Marketing Sweden AB

Nya Remarkable Retail Marketing Sweden AB / Butikssäljarjobb / Linköping2020-08-26Vi på Remarkable söker dig som vill intervjua och observer kunder som just besökt en specifik butik under perioden september i Linköping (Ej lördag och söndag).Besök och rapportering beräknas ta ca 5 timmar per dag i 5 dagar.Uppdraget:Du tar kontakt med butikens personal och presenterar digDu observerar kunder och fångar upp dom inna 'n dom lämnar butikenDu ställer frågor och rapporterar svaren i din mobilErsättningen är en fast lön per timma och resekostnader.Alla ansökningar hanteras via hemsidan ( https://jobb.remarkable.se/) Vill du få fler jobbtips?Connecta med oss: ( https://jobb.remarkable.se/)https://jobb.remarkable.se/ Varaktighet, arbetstidDeltid Enligt överenskommelse2020-08-26Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-02-12Nya Remarkable Retail Marketing Sweden AB5334602