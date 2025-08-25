Arbete på dagtid inom terminal och produktion i Linköping för studenter.
2025-08-25
Är du dessutom positiv och driven och gillar att arbeta fysiskt? Det här är ett långsiktigt extraarbete, du kommer bli anställd och innehar studentconsulting som arbetsgivare men jobbar ute hos vår kund i Linköping.
Vad gör man som produktions & terminalarbetare?
Du kommer främst att sortera, placera och packa affischer . Det är ett fysiskt jobb som sker i högt tempo och du jobbar tillsammans med ambitiösa, ansvarstagande och drivna kollegor. Du ska kunna jobba minst 2 dagar i veckan och vi prioriterar flexibilitet stort och viljan att jobba mer i rekryteringsprocessen.
I verksamheten jobbar vi dag pass där tiderna är 06:30 - 15:30 Måndag till fredag, med viss undantag för eftermiddagar eller mellanpass för Torsdagar.
Du kommer till exempel att:
• Förbereda för avgående gods
• packa och plocka produkter genom order
• rulla affischer
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är nyfiken, positiv och effektiv. Du är en prestigelös person som också kanske är intresserad av ny teknik och problemlösning. Vidare tror vi att du är driven och självgående i din yrkesroll och att du motiveras av tanken på att få göra ett riktigt bra jobb som även tar ett högt eget ansvar för sitt arbete.
Vi söker dig som innehar:
Krav för tjänsten:
• Är effektiv & har ett högt tempo
• Tillgänglig för att arbeta 2-4 dagar i veckan
• Har tävlingsanda & bidrar till en god teamkänsla
• Är fingerfärdig, lättlärd & innehar god fysik
• Du är student och har minst 1 år kvar av dina studier eller innehar annan huvudsaklig sysselsättning.
Meriterande för tjänsten:
• Truckkort A och B (Ej krav men starkt meriterande
• Teknisk intresserad (meriterande)
• Erfarenhet av lagerarbete (Meriterande)
Vidare i arbetet hos oss så har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.
Sök tjänsten i dag!
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post, utan du söker tjänsten med en registrerad profil på vår hemsida genom att följa ansökningslänken i annonsen. Vi kan komma att tillsätta uppdrag redan innan ansökningstiden passerat, så skicka in din ansökan i dag!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
